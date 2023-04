Tesla utilizzerà batterie Lfp per ridurre i costi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla prevede di espandere l’uso di batterie più economiche a base di litio-ferro fosfato (Lfp) per specifiche versioni del camion elettrico Semi e per un futuro Bev che sarà proposto a prezzi accessibili. Il CEO Elon Musk ha sostenuto la tecnologia delle batterie Lfp dominata dai fornitori cinesi, dicendo a marzo che “la stragrande maggioranza del lavoro pesante per l’elettrificazione sarà sulle cellule a base di ferro”. La più grande Casa automobilistica di veicoli elettrici ha dichiarato nel suo documento sul Master Plan Part 3 di recente pubblicazione che utilizzerà le batterie LFP per camion elettrici pesanti “a corto raggio” che chiamerà “Semi Light”, senza però fornire dettagli circa la data di lancio. Tesla lo scorso dicembre ha iniziato a consegnare i camion Semi con un’autonomia di 500 miglia (circa 800 km) per carica, che utilizzano batterie a base di nichel. Tesla ha precedentemente detto che lancerà anche una versione del Semi con autonomia di 300 miglia (480 km).

L’azienda ha inoltre dichiarato che utilizzerà batterie LFP anche nei suoi veicoli di medie dimensioni, Model 3 e Model Y, senza dare una tempistica, ma specificando che avranno una capacità di 53 kWh, contro i 75 kWh delle attuali batterie al nichel di Model Y e Model 3. Tesla attualmente acquista batterie Lfp dalla China Contemporary Amperex Technology (CATL), che non ha una fabbrica negli Stati Uniti. Il fornitore sudcoreano di Tesla, LG Energy Solution, ha affermato che prevede di costruire batterie LFP nella sua fabbrica attiva in Arizona.