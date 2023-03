Tesla vede il record nel primo trimestre, spinta da Usa, Cina e Norvegia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tesla (+2% a Wall Street) si appresta a comunicare, nel fine settimana, le consegne del primo quarto dell’anno e potrebbe già essere record. Le stime di mercato parlano di 420mila veicoli su scala globale, in aumento di circa 15.000 unità rispetto al trimestre precedente e di oltre 100.000 unità anno su anno. Le performance migliori si registrano nei primi due mercati per il brand texano, Stati Uniti e Cina, oltre che in Norvegia, il mercato europeo che registra la massima diffusione di auto a batteria...