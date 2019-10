Tesla, le vendite record non bastano. Mercato deluso, titolo a picco Il brand californiano delle auto elettriche ha consegnato nel terzo trimestre 97mila vetture. Pur trattandosi di un risultato record è risultato sotto le attese degli analisti e soprattutto sotto le promesse di Elon Musk di Marco Valsania

Tesla in consegna su una bisarca a Los Angeles (Reuters)

New York - Tesla delude ancora. Le consegne del terzo trimestre, 97.000 veicoli, sono state solo leggermente sotto le previsioni e hanno rappresentato un nuovo risultato record trimestrale. Ma non sono bastate a scacciare le preoccupazioni sul futuro del leader americano dell'auto elettrica e hi-tech, che sono anzi aumentate sul mercato e tra gli analisti. Il titolo ha bruciato fino al 7% a Wall Street. E c’è chi teme che le cifre siano la spia di ostacoli insuperabili, rivelando frenate permanenti nella crescita della domanda dei veicoli del gruppo di Elon Musk o quantomeno rischi di flessioni nei margini di profitto.

Gli interrogativi più pesanti sono stati forse sollevati da Joseph Osha di JMP Securities, che finora era rimasto ottimista sul gruppo. «Per la prima volta da quando seguiamo Tesla ci domandiamo se la crescita nella domanda di Tesla si stia appiattendo - ha indicato - I dati di consegna mostrano un miglioramento sequenziale di pochi punti percentuali e non siamo al corrente di alcuna difficoltà operativa che potrebbe aver impedito la consegna di più veicoli qualora ci fosse stata la domanda». JMP ha di riflesso tagliato la raccomandazione sulle azioni a «neutrale».

Le perplessità non sono però finite qui agli occhi di Wall Street. Toni Sacconaghi di Bernstein non è pronto a bocciare la domanda, citando ordini inevasi di Tesla lievitati per il secondo trimestre consecutivo. Ha però messo in guardia dalla possibilità che Tesla abbia sacrificato i margini di profitto per stimolare le vendite. E tra le grandi banche che hanno ribadito raccomandazioni scettiche sul titolo si contano oggi colossi quali JP Morgan e Bank of America. «Tesla ha un’elevata valutazione, combinata con forti aspettative degli investitori, alti rischi nell'esecuzione delle strategie e la possibilità di tagli nelle previsioni annuali» ha sentenziato Ryan Brinkman di JP Morgan. Bank of America ha sottolineato, come già JMP Securities, che sebbene le consegne totali in particolare della popolare berlina Model 3 siano aumentate su base annuale - del 43% - l'incremento sequenziale «è stato assai meno pronunciato, pari al 2,5% dal secondo trimestre». Bofa ha indicato che «molte sfide rimangono aperte», a cominciare potenzialmente da «una domanda meno robusta».

Tesla, più in dettaglio, ha riportato consegne di 79.600 Model 3, con il Model S e il Suv Model X che hanno contribuito 17.400 veicoli. E ha sollevato il sipario sulla produzione, tra luglio e settembre, di 96.155 vetture. Le previsioni erano tuttavia che facesse meglio, che vendesse cioè tra i 95.000 e i centomila veicoli riscattandosi da debolezze e ritardi sofferte all'inizio del 2019 e superando le difficoltà dell'intero settore auto. Lo stesso Musk in un messaggio di posta elettronica interno aveva definito a portata di mano il traguardo psicologico delle centomila vetture trimestrali. I nuovi dati danno tuttora la possibilità a Tesla di rispettare obiettivi annuali di consegne compresi tra le 360.000 e le 400.000 vetture. Nel quarto trimestre 2019 dovrebbe però riuscire a vendere ben 105.000 veicoli.