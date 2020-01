Tesla vola (+6,5%): i rialzisti vedono il titolo a 800 dollari La società di Elon Musk continua il rally sui buoni risultati delle consegne. Il titolo vicino al tetto dei 100 miliardi di capitalizzazione dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Tesla, la bizzarra danza di Elon Musk in Cina

3' di lettura

Vicino ai massimi il titolo di Tesla che sale del 6,5%, a 543 dollari, e spinge il Nasdaq al record. In una giornata in cui Wall Street mostra segnali di debolezza sulla scia delle parole di Trump da Davos e per i timori del virus cinese.

La ragione della fiammata delle azioni della società di Elon Musk è legata alla revisione del price target sul titolo da parte di diversi analisti a Wall Street in un range tra i 640 e i 960 dollari a inizio 2021.

Un analista in particolare, Pierre Ferragu di New Street che primo tra tutti l'anno scorso aumentò il price target a 530 dollari, la quota raggiunta oggi, ha già rialzato il prezzo obiettivo Tesla per il 2020 alla quota di 800 dollari, ipotizzando un rally del 50%.

Grazie al buon andamento borsistico degli ultimi mesi la capitalizzazione di borsa di Tesla è arrivata a 98 miliardi di dollari. A un passo dal tetto dei 100 miliardi di market cap. Negli ultimi tre mesi del 2019 la società di Musk ha guadagnato il 75% a Wall Street. Il primo ottobre Tesla valeva 244 dollari.



I nuovi massimi sono conseguenza del cambio di atteggiamento da parte degli investitori sul costruttore di auto della Silicon Valley. La fiammata delle azioni è stata aiutata dalle consegne rispettate delle auto elettriche, dagli utili a sorpresa arrivati nel terzo trimestre, dagli ordini record del nuovo Cybertruck, e dai progressi per produrre la Model 3 in Cina.