Tesla vola oltre i 1.000 dollari a Wall Street. Musk accelera sul camion elettrico sulla scia di Nikola Il Ceo del produttore di veicoli elettrici, Elon Musk, ha detto che è giunto il momento di iniziare la «produzione in serie» di camion elettrici, proprio nei giorni del debutto in Borsa di Nikola, azienda di Phoenix che produce camion a batterie

il camion elettrico di Tesla durante una presentazione in California (Reuters)

Il Ceo del produttore di veicoli elettrici, Elon Musk, ha detto che è giunto il momento di iniziare la «produzione in serie» di camion elettrici, proprio nei giorni del debutto in Borsa di Nikola, azienda di Phoenix che produce camion a batterie

2' di lettura

Tesla ha toccato un nuovo massimo storico, superando i 1.000 dollari a Wall Street per la prima volta, dopo che il Ceo del produttore di veicoli elettrici, Elon Musk, ha detto che è giunto il momento di iniziare la «produzione in serie» di camion elettrici.

Lo scrivono diversi media americani, citando una nota interna a firma di Musk. Nella nota, il Ceo spiega che la «produzione della batteria e del powertrain avverrà [nell'impianto] Giga [collocato in] Nevada» ma non dice quando questo avverrà. Tesla ha svelato il suo camion, Semi, nel novembre del 2017 e all'epoca aveva detto di voler consegnare i primi esemplari nel 2019. Nel terzo trimestre dell'anno scorso, l'azienda aveva però smorzato le attese dicendo che avrebbe prodotto un numero limitato di Semi nel 2020.

Vola anche la rivale Nikola

E ad aprile - in piena pandemia - aveva detto che avrebbe rimandato la produzione dei Semi fino al 2021. L'annuncio di Musk giunge dopo che la rivale di Tesla, Nikola, ha visto le azioni balzare a Wall Street dopo l'ipo della scorsa settimana. Il titolo del produttore di camion elettrici ha aperto giovedì scorso a 37,55 dollari ma ha già raddoppiato il proprio valore ma oggi subisce le prese di beneficio, e perde il 10%% a 71 dollari. La capitalizzazione di mercato dell'azienda di Phoenix (oltre 26,4 miliardi di dollari) ha già superato quella di FCA (19,91 miliardi) ed ai livelli di Ford (27,4 miliardi). Dopo aver toccato un massimo di 1.006,95 dollari, il titolo Tesla adesso sale del 6,23% a 998,79 dollari. Nikola punta a consegnare i primi camion elettrici nel 2021 e quelli a celle combustibili nel 2023.

Tesla continua a crescere anche sul mercato delle auto. Le vendite in Cina ed Europa accelerano nonostante il periodo non favorevole dell’automotive e anche questo spinge il titolo in Borsa.