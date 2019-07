Tesla zittisce i critici (per ora) con nuove consegne trimestrali record

Di più, l'azienda ha anche garantito nei fatti un terzo trimestre robusto. Ha stimato che 7.400 veicoli sono al momento in transito, vale a dire che devono ancora essere formalmente consegnate ai clienti. Tesla registra le vendite soltanto al momento dell'arrivo delle vetture in mano al consumatore. Le auto in transito andranno quindi a rafforzare la performance dei tre mesi appena iniziati.

La riscossa di Tesla non potrebbe arrivare in un momento migliore per Musk, la cui leadership nei mesi scorsi e' stata scossa da polemiche sulla sua volatilita' e da indagini della Sec sui suoi tweet troppo facili, sospettati di violare norme di trasparenza a protezione degli investitori. Altre sfide sono tecnologiche e industriali: la concorrenza sul nuovo mercato dei veicoli hi-tech, da quelli elettrici alla futura guida autonoma, si sta intensificando, con investimenti da parte di rivali del calibro di Jaguar come di Ford, di Volkswagen e Mercedes-Benz.

Nei tre mesi scorsi a trainare le consegne di Tesla e' stato il Model 3, il suo piu' recente modello e il primo destinato a un mercato di massa, con 77.550 veicoli contro i 74.100 ipotizzati. Le vendite della berlina Model S e dello Suv Model X hanno totalizzato 17.650 veicoli, a loro volta superiori ai 16.600 previsti.