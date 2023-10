Tesori d’Oriente compie 25 anni e punta su formazione e ambiente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il concetto orientale di benessere psico-fisico da raggiungere mediante l’equilibrio tra mente e corpo ha ispirato la creazione, nel 1998, di Tesori d’Oriente. In occasione del suo 25° compleanno lo storico brand di Sodalis Group annuncia due nuovi progetti.

Il primo è la collaborazione con l’Italian Perfumery Institute - scuola di alta formazione nata con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana nell’ambito del profumo e del beauty - che incontra il marchio studiandone la storia e gli iconici rituali attraverso gli occhi e i nasi delle nuove generazioni. Il brand finanzierà una borsa di studio per la prossima edizione del Master Executive Fragrance & Cosmetic Management inprogramma nel 2024.

La seconda è un’iniziativa dedicata all’impatto ambientale e sociale. Tesori d’Oriente, infatti, sosterrà la Fondazione Italiana Ambiente per uno dei progetti più importanti introdotti dall’istituzione: “Il Giardino dei Ciliegi” prevede la messa a dimora di oltre 200 alberi di ciliegio nel comune di Sospiro, in provincia di Cremona. La finalità di questa progettualità sarà quella di restituire alla terra nuovi alberi che assorbano carbonio e agenti inquinanti, regolino il deflusso idrico e abbiano un effetto rinfrescante. Inoltre, il sostegno a questa iniziativa garantirà la realizzazione di attività inclusive per persone con disabilità intellettiva e autismo attraverso il supporto ad un’attività imprenditoriale e agricola.

Tesori d’Oriente prosegue così il percorso “Tesori per Natura”, avvicinandosi alla comunità attraverso una realtà del territorio da forte impatto ambientale e sociale. «La promessa del marchio - dice Barbara Secco, brand manager di Tesori d’Oriente - è sempre stata quella di trasformare i piccoli gesti del quotidiano in un rituale di benessere capace di vivificare corpo e mente. Una sfida che vinciamo anno dopo anno grazie alla costante ricerca e allo sviluppo di linee innovative e al contempo ricche ditradizione».

Dal primo rituale di 25 anni fa - ancora protagonista e best seller - Muschio Bianco, agli effluvi dell’argan fino alla preziosità della rosa nera e alla linea Forest Ritual, quest’anno l’azienda presenta Karma con fiore di nashi e legno di cedro che, grazie alla miscela naturale di oli essenziali e sviluppata utilizzando le neuroscienze applicate, infonde una sensazione di felicità e buon umore.