Tesori sommersi, mille siti archeologici subacquei in Italia

«Tap - aggiunge Schieppati - è da sempre impegnata, oltrechè negli aspetti di tutela ambientale, anche nella salvaguardia del patrimonio culturale dei Paesi attraversati dal gasdotto. Abbiamo impiegato circa 600 archeologi nelle operazioni di gestione e messa in sicurezza dei numerosi siti e manufatti trovati lungo il percorso della condotta». Che solo in Grecia si snoda per 550 chilometri.

Una ventosa speciale per il recupero in sicurezza

Soprintendenza e Tap spiegano che nel 2018, durante l'indagine sottomarina lungo il corridoio offshore di 105 chilometri tra Albania e Italia, il team di Tap ha individuato elementi ceramici di elevato valore archeologico dispersi sui fondali. In coordinamento con le Soprintendenze (prima con quella locale per l'archeologia, belle arti e paesaggio, poi con la quella nazionale del patrimonio subacqueo), Tap ha effettuato un'indagine strumentale. È emerso che le ceramiche presenti sul fondale - circa 241 oggetti in totale - erano per lo più anfore corinzie di tipo A, oltre a hydriai, pithoi e vasellame di piccole dimensioni (coppe, brocche trilobate, etc.) dei primi decenni del settimo secolo Avanti Cristo. Così, per evitare rischi di interferenza del gasdotto con i reperti, una nave attrezzata si è occupata del recupero. La nave aveva un Rov (Remotely Operated Vehicle), a sua volta dotato di moderni sistemi di rilevamento acustico e sismico.

Per il prelievo in sicurezza dei beni archeologici, è stata impiegata una ventosa in neoprene e silicone collegata ad una pompa aspirante, evitando così il contatto con le parti meccaniche del Rov. In particolare, 3 anfore, 4 hydriai, 4 brocche trilobate e 1 pithos contenente un set di 22 coppe, disposte all'interno di uno dei pithoi, sono stati recuperati e sottoposti a un processo di desalinizzazione preliminare al restauro e alla successiva conservazione. Inoltre, in una delle anfore sono stati rinvenuti dei noccioli di olivo.

Davidde: ricerche da Capo Rizzuto alle Cinque Terre

«Le attività di tutela e ricerca in alto fondale costituiscono uno degli scenari operativi in cui la Soprintendenza nazionale dovrà cimentarsi sempre più spesso - evidenzia Davidde - e le nuove tecnologie estendono le capacità operative degli archeologi a contesti sinora inaccessibili».

«Attualmente stiamo lavorando su vari fronti - prosegue Davidde -. Stiamo studiando un relitto che si trova nell'area marina protetta di Capo Rizzuto, il cosiddetto relitto della campana, con un carico di cannoni, e durante le ultime ricerche abbiamo individuato la campana della nave e stiamo cercando di capire la datazione, ancora incerta. Abbiamo intenzione di avviare ricerche nei siti di altre aree marine protette italiane: le isole Tremiti, l'area di Baia, quella di Crotone, quella di Capo Testa in Sardegna e le Cinque Terre».