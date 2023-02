Tesoro e nomine delle controllate, si parte dagli advisor: selezionate tre società

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Governo accelera sulle nomine pubbliche. Già da settimana prossima sarebbe intenzione dell'esecutivo iniziare a prendere in mano il dossier, certamente complesso, che riguarda alcune delle principali società controllate dal Tesoro, tra cui Eni, Enel, Poste italiane, Terna, Enav, Leonardo, Banca Mps. Marzo sarà il mese decisivo e, in quest'ottica, proprio in questi giorni Via XX Settembre avrebbe selezionato gli head hunter che la supporteranno nella scelta dei candidati per il rinnovo dei consigli...