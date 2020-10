Tesoro, a novembre verrà lanciato un nuovo Btp Futura L’annuncio è stato dato dal direttore generale Alessandro Rivera durante una conference call. Secondo le anticipazioni il titolo, come nella precedente edizione di luglio, avrà cedole semestrali e uno step up di Nicola Barone

L'annuncio è stato dato dal direttore generale Alessandro Rivera durante una conference call. Secondo le anticipazioni il titolo, come nella precedente edizione di luglio, avrà cedole semestrali e uno step up

Arriverà a novembre un nuovo Btp Futura riservato agli investitori privati. L’annuncio è stato dato dal direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera durante una conference call. Secondo le anticipazioni il titolo, come nella precedente edizione di luglio, avrà cedole semestrali e uno step up e le caratteristiche «saranno ulteriormente dettagliate venerdì 6 novembre a partire dai tassi minimi per i sottoscrittori».

La sottoscrizione potrà continuare fino al 13 novembre. Come nel precedente Btp Futura ci sarà un premio minimo dell'1% che può crescere fino a un massimo del 3%, «con previsioni di rimbalzo dell'economia nel 2021 e 2022, ciò significa aumentare la probabilità di incassare il massimo premio per invogliare ulteriormente sottoscrizioni».

Stavolta scadenza a otto anni

Per andare incontro alle esigenze del mercato retail, il nuovo Btp Futura avrà scadenza a otto anni e non decennale come nell'emissione dello scorso luglio. Davide Jacovoni, dirigente generale del Tesoro per il debito pubblico, anticipa che il collocamento avverrà dal 9 al 13 novembre sul Mot. «I sottoscrittori potranno aderire per l'intera giornata dalle 9 alle 17,30, in banca o all'ufficio postale o online online, anche in questo caso sappiamo per certo che le banche continueranno ad agevolare l'acquisto con prenotazione telefonica o attraverso altri strumenti». Il premio a scadenza compreso nella forchetta 1-3%, valido per i soli investitori che manterranno il Btp Futura fino a scadenza, verrà erogato in funzione del tasso di crescita nominale del Pil a partire dal 2021. «Le previsioni di crescita - sottolinea Jacovoni - sono del 6,8% nel 2021, del 5% nel 2022 e del 3,7% 2023: in questo primo triennio di valutazione si prevede una crescita nominale media ben superiore al 3%, che depone a favore di una più elevata probabilità di beneficiare di un premio vicino al massimo» del 3 per cento.