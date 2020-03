Tessile abbigliamento, a Prato si ferma il 90% delle imprese

Il timore delle imprese è che l’inattività possa essere prolungata oltre il 3 aprile, indicato per adesso dal Governo, e che lo stop faccia perdere quote di mercato. Magari a vantaggio della Cina, che dopo l’emergenza-coronavirus ora sta ripartendo, o della Turchia che finora sembra al riparo dall’infezione.

Una prospettiva che inquieta: «Siamo in una situazione di forte pressione, con i competitor che premono», spiega Andrea Cavicchi, presidente della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana nord. «Pericoli per l’occupazione? Nel distretto tessile ci saranno di sicuro. Una situazione così non l'abbiamo mai vissuta, neppure nel 2008-2009 quando la crisi fu durissima. C'è il rischio che il 30-40% delle aziende fallisca».

Il problema principale che le imprese tessili dovranno affrontare a breve, secondo Cavicchi, è di tipo finanziario: i negozi di moda sono chiusi, i confezionisti di abiti stanno già chiedendo sconti e proroghe di pagamento. «La preoccupazione è avere a fine aprile una grande quantità di insoluti, che peseranno sulle nostre aziende: a quel punto cosa faremo? Chi ha liquidità sufficiente potrà sostenerli, ma molte altre aziende non ce la faranno, e dunque come pagheranno i propri fornitori come le rifinizioni?»

La catena, tipica della filiera produttiva, si romperà, e per Prato sarà un dramma. Che potrebbe cominciare a materializzarsi già nelle prossime settimane: «L'Inps potrebbe non accogliere tutte le richieste di cassa integrazione che arriveranno - aggiunge Cavicchi - e poi quando sarà in grado di pagare la Cig? Perché le aziende difficilmente potranno anticiparla....».

Per questo Cavicchi avanza tre richieste per salvare il distretto: sospendere le bollette dei servizi pubblici e i versamenti fiscali e contributivi per lasciare liquidità nelle aziende; fare un accordo con le banche per avere erogazioni senza aspettare bilanci e senza guardare al fatturato; attivare un tavolo di crisi per preparare le basi per ripartire. « Questo è peggio di un terremoto. Ma potrebbe essere l'occasione per rimettersi in gioco e lavorare su un nuovo rapporto di filiera ».