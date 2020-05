Tessile di Biella, Piacenza corre per consegnare i tessuti per la prossima stagione «Le vendite della primavera-estate sono saltate» dice il ceo Carlo Piacenza che prevede un calo del fatturato fino al 30% nel 2020 di Filomena Greco

Si produce a ritmi serrati alla Fratelli Piacenza di Biella per consegnare i tessuti che serviranno a realizzare i capi della prossima stagione invernale. La fabbrica del distretto biellese – 260 addetti, 200 dei quali in produzione – si è rimessa in moto il 27 aprile scorso e ha introdotto turni di lavoro anche di sabato fino a fine giugno per recuperare il tempo perduto. «Una stagione, la primavera-estate di quest’anno, è completamente saltata – riflette l’amministratore delegato Carlo Piacenza – dobbiamo recuperare e proteggere la filiera tessile italiana».

Quanto avete speso per aprire in sicurezza, adeguandovi ai protocolli Inail e/o alle linee guida del Governo e/o della regione?

«Non abbiamo quantificato la spesa per i Dispositivi di protezione individuale, il gel e i guanti, siamo intervenuti sull’emergenza, nel frattempo però abbiamo raddoppiato l’impegno della società che realizza le pulizie per garantire una igienizzazione dei locali. Abbiamo inoltre investito in hardware per sostenere lo smart working dei nostri dipendenti impiegati».

Rispetto al pre-lockdown, in che misura avete ridotto il personale?

«Al momento non prevediamo di fare riduzioni strutturali del personale. Secondo il nostro forecast, pensiamo che il calo di fatturato e produzione si attesterà per il 2020 sul 25-30% mentre ci auguriamo di vedere la curva della ripresa a U a partire dal 2021. Credo sarà impossibile però confermare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell’emergenza e contiamo di gestire eventuali cali produttivi con gli ammortizzatori sociali, in autunno. Stiamo correndo per consegnare il campionario che presenteremo a Milano Unica, spostata a settembre, mentre c’è grande incertezza sulle prossime collezioni vista la batosta presa in questi mesi»