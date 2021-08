Tessile e Esg, come si sta attrezzando il settore per allinearsi alla sostenibilità

4' di lettura

Una linea di intimo che dichiara il proprio impatto ambientale e ne compensa le emissioni di CO2, l’impegno costante nella riduzione delle sostanze chimiche per l’outdoor che porta a un nuovo brand 100% PFC free (sostanze chimiche pericolose per l’ambiente), un laboratorio innovativo dove il ricorso alle tecnologie consente di dare nuova vita all’invenduto: la moda italiana cambia pelle e non guarda solo all’ambiente ma fa del sociale e della governance i cardini della trasformazione in atto. In Europa, nel 2019, secondo Euratex - Confederazione Europea dell’Industria Tessile, il settore tessile e dell’abbigliamento contava circa 160 mila aziende, per un fatturato di 162 miliardi di euro. Un comparto che «rappresenta dal 20 al 35% dei flussi di microplastica nell’oceano e supera l’impronta di carbonio dei voli internazionali e dello shopping messi insieme», come emerge da The State of Fashion 2021 di McKinsey.

Moda e nuove sensibilità

La nuova sensibilità che si sta affermando tra le aziende si traduce nel lancio di linee innovative e spesso nella pubblicazione del bilancio di sostenibilità, come nel caso del gruppo Pianoforte, cui fanno capo i brand Yamamay e Carpisa. Nel 2020, il gruppo registra incassi retail pari a 299,9 milioni di euro per 19,5 milioni di pezzi venduti. Nello stesso anno, l'impegno sul fronte della sostenibilità si traduce in un calo del 35% dell'energia consumata presso le sedi del gruppo e del 31% delle emissioni di carbonio, oltre che nell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della carta della sostenibilità.

«Nel 2019 – racconta Barbara Cimmino, direttore Csr del gruppo Pianoforte – abbiamo ridefinito gli aspetti di governance, costituendo uno steering commitee a sostegno del gruppo di lavoro dedicato ai temi Esg. Dopo la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità siamo intervenuti sull'organizzazione, riportando nei brand la parte operativa e avvicinandoci alle tematiche di materialità, accelerando così le transizioni ambientale e digitale. Inoltre, nei cda delle aziende che compongono il gruppo abbiamo inserito un membro indipendente donna con competenze Esg».

Sul fronte dei prodotti, l'ultima novità è Sculpt Zero, linea di intimo modellante che compensa le emissioni di carbonio. Un progetto realizzato in collaborazione con AzzeroCO2, società di consulenza per la sostenibilità e l'energia fondata da Legambiente e Kyoto Club.

La carbon footprint della linea nata nel 2014 è pari a 134 tonnellate di CO2: per compensare le emissioni, Yamamay ha sostenuto un progetto di sviluppo di energia rinnovabile in Sri Lanka, Paese in cui la linea viene prodotta.