Tessile, ricavi oltre gli 8 miliardi: sono i dati migliori dal 2016

Uno scenario positivo, dunque, in un contesto che comunque mantiene numerose incertezze: «Ci aspettiamo che anche il 2023 vada bene – conferma anche Ercole Botto Poala, imprenditore tessile e presidente di Confindustria Moda –. Dopo due anni difficili la gente ha voglia di tornare a vivere, viaggiare, festeggiare. C’è stato comunque un impatto negativo sulla marginalità, visto l’aumento dei costi di produzione, che ha frenato una ripresa completa. Speriamo nel 2023 di avere una stabilità almeno sul fronte dei costi energetici e riprendere ad aumentare la marginalità per poter investire».

Secondo Botto Poala il settore deve investire in primis nel capitale umano: «Dobbiamo fare un lavoro molto serio sul fronte della formazione: ci manca la manodopera. Sappiamo che nei prossimi anni mancheranno tra i 60 e i 90mila addetti con formazione tecnica e dobbiamo fare capire ai più giovani quanto è bello questo mondo».

Tra gli ambiti in cui investire per crescere e mantenere un elevato livello di competitività c’è senza dubbio quello della sostenibilità, che va a braccetto con la digitalizzazione: il tema della tracciabilità, per esempio, è centrale in questa edizione di Milano Unica e nel futuro delle aziende del tessile made in Italy. «Il passaporto digitale del prodotto sarà obbligatorio nel giro di pochi anni – spiega Sergio Tamborini, presidente di Smi – sotto la spinta del mercato o delle istituzioni europee. Ed è un elemento fondamentale per dare un volto alla manifattura e non solo al prodotto finito».