Tessuti che guariscono il Pianeta, idee green merito dei talenti under 30

Outsider anagrafici, giovani imprenditori geniali che l'età non tiene al di qua del successo. Anzi, è parte integrante dell'energia di innovazione, creatività e slancio in avanti. Da trentenne incontrare a tu per tu due coetanei che hanno avuto un'idea e l'hanno trasformata, nel giro di 3 anni, in un business in forte crescita, è un viaggio dentro una generazione intraprendente, spesso infantilizzata e sottovalutata nelle sue potenzialità. In un mondo di influencer, i trentenni influenti giocano una partita diversa. Tosta, ipertecnologica, di squadra.

Capelli ricci e occhiali dalla montatura spessa, Julian Ellis-Brown ha la faccia pulita dello studente di ingegneria, ma una lucidità da adulto quando racconta le strategie di Saltyco, fondata insieme a tre amici dell'Imperial College London e del Royal College of Art. Accanto a lui c'è Neloufar Taheri (in foto), lunghi capelli scuri e le unghie dipinte di blu, che mi descrive il business design che li ha inseriti, in poco tempo, nella classifica degli under 30 più influenti del mondo. Saltyco, la startup pluripremiata di cui fanno parte anche la designer Antonia Jara Contreras e il chimico Finlay Duncan, è un'azienda di scienza dei materiali. Produce tessuti dall'impatto positivo per il pianeta. Unisce moda e agricoltura, stile e sensibilità eco.

Neloufar Taheri. ConJulian Ellis-Brown, Antonia Jara Contrerase Finlay Duncan ha creato Saltyco, startup di materiali a impatto ridotto per il pianeta.

Il loro prodotto brevettato si chiama BioPuff, un materiale d'imbottitura per capi di abbigliamento costituito interamente in fibra vegetale, isolante, leggero, biodegradabile, poco costoso, vegano e cruelty free. È il risultato di una visione della filiera industriale che va oltre la mera sostenibilità. «Quello che ci ha uniti inizialmente sono i valori», spiega Julian. «La preoccupazione per i problemi ambientali dell'industria della moda come lo spreco dei tessuti, i processi industriali che non ottimizzano le materie prime, l'impatto ambientale dell'utilizzo di acqua dolce». Di qui, l'intuizione: produrre fibre tessili a partire da piante che siano coltivabili con acqua salata. In che modo? Con pratiche di agricoltura rigenerativa delle zone umide. Un meccanismo di restituzione anziché di sfruttamento.

«Vogliamo costruire una catena di approvvigionamento delle materie prime che guarisca il pianeta», spiega Neloufar. «Ci concentriamo su tre elementi: ripristino degli ecosistemi, agricoltura site-specific e crescita costante. Progettando tecniche che rispondono esattamente a ciò che ogni specifico ambiente naturale richiede per risanarsi, possiamo creare il massimo impatto positivo proprio con l'approvvigionamento del materiale vegetale. I nostri progetti - tra questi uno a North Berwick, in Scozia, e uno nel Cambridgeshire - ripristinano gli ambienti danneggiati dalle specie invasive. Le piante che utilizziamo crescono in modo indesiderato in aree paludose dove sviluppano estesi apparati radicali e disturbano la biodiversità: rimuovendole guariamo l'ecosistema e sfruttiamo una pianta che altrimenti andrebbe sprecata».

Le zone umide sono degli ottimi magazzini di carbonio, il doppio di tutti gli alberi del mondo, ma negli ultimi 300 anni lo sfruttamento del suolo e l'agricoltura intensiva ne hanno distrutto l'87 per cento. Continua Neloufar: «Le nostre piante tessili prosperano nelle torbiere. Riumidificando le zone danneggiate e prosciugate, e coltivando responsabilmente le specie autoctone, siamo in grado di rimuovere grandi quantità di carbonio dall'aria». La capsule collection di 8 by YOOX powered by Saltyco è stata un primo assaggio delle potenzialità di questo approccio e ha aperto interessanti prospettive nel mondo del fashion system.