Tessuti preziosi e design geometrici nella ricerca di Gianluca Capannolo

Da direttore creativo di Lancetti alla maison Krizia, dalle collaborazioni con Roberto Cavalli al ruolo nel marchio milanese Metradamo, passando per Maurizio Pecoraro. Molte le esperienze di Gianluca Capannolo, che nel 2005 lancia il proprio brand, creatura che è cresciuta nel tempo mantenendo una identità esclusiva da quasi 20 anni. Una linea di abbigliamento femminile che ruota attorno alla scelta ragionata dei tessuti e allo studio della materia, spingendosi fino alla realizzazioni di nuovi materiali studiati con i fornitori.



Per questa scelta strategica tanto la produzione quanto i tessuti sono al 100% Made in Italy, prodotti principalmente in Piemonte e Lombardia, come i capi, circa 8mila ogni anno.

«È il brand che autoproduco e finanzio completamente - racconta -. Realizzo due collezioni all’anno, che rappresentano la filosofia adatta a un piccolo marchio come il mio. Per ogni collezione disegno circa 80-90 pezzi, ma sto cercando di crescere e avere materiali più esclusivi e speciali».

Secondo lo stilista in un capo la creatività deve essere sempre abbinata al materiale e avere come focus il contesto che può renderlo importante: «Lavoro molto con il colore, con forme geometriche, una sorta di matematica creativa - spiega -. Tutti i miei abiti ricordano delle forme, dai quadrati ai cerchi, dai rombi ai triangoli». Ma non bisogna pensare ad abiti rigidi, poiché le forme che Capannolo dipinge per le proprie creazioni sono fluide, femminili, amplificate dai colori e dalle fantasie.

La collezione primavera/estate 2023 ripercorre gli anni Sessanta, che celebra riprendendone lo stile ma aggiornandolo nei materiali e nei colori: «Innovative tecniche artigianali nobilitano materiali riciclati come la bio plastica e la techno-georgette - dice -, che sottoposte a processi di combustione assumono effetti 3D, dando forma a petali e fiori che poi vengono applicati a mano e compongono abiti, giacche, top e gonne».