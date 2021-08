Test, competizioni e tour gastronomici: a Verbier l’e-mtb promuove territorio

4' di lettura

Anche nel 2021, sempre nella settimana di Ferragosto, gli appassionati e i professionisti di e-mtb sognano di essere a Verbier, repentinamente diventata la capitale mondiale della mountain bike a pedalata assistita, in particolare nel ruolo funzionale alla promozione di sé stessa, dello sport e del turismo a due ruote. Per le famiglie, per gli amatori, ma anche per gli specialisti più capaci.



Non che ci sia una ricetta sola per far conoscere, sfruttare e celebrare le e-bike, ma qui sembra davvero un modello che rasenta la perfezione. L'organizzazione svizzera romanda ha probabilmente trovato una combinazione di ingredienti sostenibile ed efficace, partendo dai bisogni del mercato dei costruttori, non sempre appagato dalle fiere più o meno tradizionali, oltre che raramente in grado di combinare le diverse necessità (di operatori ed utenti finali) con eventi organizzati in proprio. E ha saputo combinarli con quelli degli enti del turismo di destinazioni che hanno successo d'inverno e possono contare su importanti infrastrutture, potenzialmente utili anche d'estate.

Molti ski resort, infatti, hanno voglia e bisogno di far crescere la propria offerta “bike” a tutto tondo, soprattutto grazie alle ruote tassellate, per garantirsi più ospiti nella stagione calda e, in ogni caso, prepararsi ad affrontare al meglio le sfide del cambiamento climatico.

I primi a mostrare al mondo questa “cosa nuova” sono stati la Svizzera, da due anni a questa parte, e la Francia, con la prima tappa appena conclusa nel magnifico comprensorio di Val d'Isere e Tignes. Era inoltre in calendario all'inizio di questa stagione anche una tappa austriaca, a Flachau, nel salisburghese, rinviata prudentemente al 2022 a causa di una decisione da prendersi entro lo scorso mese di aprile.

Stiamo parlando della neonata serie dell' E-Bike World Tour, un'organizzazione promettente che condivide il management con il noto circuito invernale del Freeride World Tour. Concepito in Svizzera, nel canton Vallese, a Verbier, cosmopolita stazione sciistica a 1800 metri di quota, dove, dopo solo due anni di “collaudo”, si è potuto iniziare a esportare questo formato di indubbio interesse e gradimento da parte del pubblico, dagli operatori turistici e dall'industria delle biciclette e dei loro accessori.