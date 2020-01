Test convenienza sulla rivalutazione di quote e terreni

(ImageSource / AGF)

Riaperta nel 2020 la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da persone fisiche. L’aliquota della sostitutiva viene uniformata all’11% anche per azioni o quote con percentuali non qualificate. Il termine per pagare l’imposta (o la prima rata) e per la perizia giurata è il 30 giugno 2020. Per le partecipazioni, il test per stabilire la convenienza a rivalutare va fatto tra l’11% sul totale del valore delle quote e il 26% della differenza tra valore e costo fiscale storico.