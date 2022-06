Test per Draghi al Senato. Il governo chiede di riscrivere la risoluzione sulle armi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intesa di massima c’è, mancano però ancora dei particolari ritenuti decisivi. In sostanza il punto è come formulare quel coinvolgimento del Parlamento che ha tenuto sospesa la maggioranza negli ultimi giorni. «Non siamo all’ultimo metro ma all’ultimo centimetro», dice la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. È del resto questa sintesi sentire comune, convinzione che un compromesso utile alle parti si troverà.

Ottimismo sull’esito

Anche se non sono bastate più di sei ore di riunione nella giornata di lunedì tra maggioranza e governo per mettere a punto la risoluzione da votare oggi dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo, tutti i partiti si dicono convinti che si riuscirà a chiudere l’accordo che rimane appeso, al momento, al tipo di riferimento normativo da accompagnare all’impegno del governo a rendere partecipi le Camere delle scelte legate alla crisi in Ucraina.

Il nodo in discussione

Dopo vari tentativi di formulare questo passaggio si è deciso di aggiornare la riunione a stamattina per capire come mettere nero su bianco l’intesa. Una ipotesi, gradita alla maggioranza, sarebbe quella di fare un generico riferimento alla “normativa vigente” per indicare le modalità con cui coinvolgere il Parlamento mentre l’esecutivo, viene spiegato da diversi presenti, preferirebbe che fosse esplicitamente indicato il riferimento al decreto numero 14 del 2022, il primo decreto con gli aiuti e il sì all’invio di armi all’Ucraina che non implicherebbe, in sostanza, che le Camere vengano necessariamente informate prima degli invii di armi.

Su richiesta del governo si riscrive

La situazione ancora non trova una conclusione definitiva sul dispositivo perché, a quanto si apprende da fonti all'interno della riunione, il governo non accetta passi indietro rispetto a quanto stabilito nel primo decreto Ucraina. È stata infatti respinta da Palazzo Chigi la formulazione del testo sul quale si era trovato un punto di accordo nella giornata di lunedì.