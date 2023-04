Test di Medicina, al via le prove alla Cattolica: 7.253 candidati per 360 posti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aspiranti medici in fila dal primo mattino alla Fiera Roma: sono ben 7.253 gli iscritti, quest’anno, al concorso di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università Cattolica di Roma - di cui 5.148 femmine e 2.105 maschi - così suddivisi: 7.026 per Medicina e chirurgia, 227 per Odontoiatria e protesi dentaria provenienti da tutte le regioni d'Italia, in primis da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. I posti a concorso – riporta una nota - sono 360 per Medicina e chirurgia e 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria: in base alle domande di ammissione dunque per Medicina e chirurgia si stima circa 1 ammesso ogni 20 candidati; per Odontoiatria e protesi dentaria 1 ammesso ogni 11 candidati.

Le prove

Anche quest’anno - dettaglia la nota - il concorso viene espletato in due giorni, e suddiviso in quattro sessioni d'esame, in modo da creare 4 gruppi di partecipanti distribuiti in 4 padiglioni; ogni padiglione contiene circa 500 candidati ciascuno. L’esame di ammissione è svolto in modalità multi-sessione con i seguenti orari: mattina con convocazione alle 9:30 e termine procedure concorsuali ore 11:30 circa; pomeriggio con convocazione alle 15.30 e termine alle 17 circa. Il concorso ha durata di 60 minuti e consiste in una prova scritta di 60 quesiti a risposta multipla su argomenti di ragionamento logico e logico-matematico, Biologia, Chimica e Fisica, cultura generale, inglese e cultura etico-religiosa che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto scartando le conclusioni errate.

I risultati

Gli esiti del test – conclude la nota - saranno resi noti a partire dal 19 aprile nel sito internet del Campus di Roma dell'Università Cattolica mediante pubblicazione delle graduatorie finali di merito per ciascun corso di laurea.