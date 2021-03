Test salivari, tamponi e vaccini, ecco come riaprirà la scuola dopo Pasqua. Nel Lazio aule da martedì

3' di lettura

Tamponi periodici a studenti e professori per monitorare l’andamento dei contagi nelle scuole. Il ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi l’ha proposto e il Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Figliuolo sta valutando l’ipotesi. La scuola è pronta a ripartire dopo Pasqua e i test rappresenterebbero un ulteriore passo per rendere più sicuro, e costantemente monitorato, l’esercito di alunni e docenti.

Una misura di controllo dell’epidemia

La decisione verrà presa nei prossimi giorni e non mancano dubbi sulla possibilità di realizzare un’operazione tanto complessa. I test agli studenti non sarebbero vincolanti per la riapertura delle scuole dopo Pasqua, piuttosto sarebbero una misura per monitorare la situazione, uno screening ai fini della sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. Dei test, che per gli alunni più piccoli dovrebbero essere quelli salivari perchè meno invasivi, dovrebbero occuparsi le Asl con medici e infermieri da mandare nelle scuole ma potrebbero scendere in campo anche i volontari della Protezione civile. L’ipotesi di lavoro punterebbe a ripetere il monitoraggio settimanalmente e laddove accertati casi di positività si dovrebbe procedere a sottoporre tutta la classe a tampone molecolare.

Personale scolastico, i vaccinati oltre la metà

Insomma si lavora ad una possibile riapertura della scuola dopo Pasqua seguendo le regole attualmente in vigore (con le lezioni in presenza, anche in fascia rossa, per materne, elementari e prima media) ma garantendo misure di screening e sicurezza. Ieri il ministro Bianchi, dopo aver ribadito che è volontà decisa del governo il rientro in classe quanto prima, aveva comunicato che «oltre la metà del personale scolastico è stato vaccinato. È costante il monitoraggio della situazione relativa ai contagi e alla diffusione delle varianti del Covid-19 nelle scuole anche per potenziare il piano vaccinale in tutte le realtà territoriali». E sempre sul tema sicurezza Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione, ha annunciato che dei 300 milioni di euro previsti dal Dl Sostegno a favore della scuola, «150 sono destinati, per la prima volta, alla salubrità dell’aria all’interno degli istituti: si parla di depuratori e impianti di ventilazione meccanica».

Nel Lazio verso riapertura martedì

La riapertura delle scuole nel Lazio, fino alle medie, potrebbe slittare a martedì. Oggi verrà data l’ufficialità del ritorno della Regione in fascia arancione ma, secondo quando previsto dall'ordinanza in vigore, per il cambio di colore devono trascorrere 15 giorni. Una scadenza che comprende anche la giornata di lunedì 29 marzo. Per questo motivo, stante la regolamentazione attuale e salvo diverse indicazioni del ministero della Salute, gli istituti scolastici potrebbero aprire solamente martedì 30 marzo e mercoledì 31 prima dell'inizio delle vacanze pasquali e della zona rossa nazionale del 3-4-5 aprile.

Come ha reso noto l’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino, a partire da lunedì 29 marzo e per tutto il mese di aprile, il Lazio consentirà agli studenti di effettuare i tamponi senza ricetta medica negli hub regionali.