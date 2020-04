Test per tutti: così Shanghai fa scuola La municipalità offre su prenotazione e a pagamento la possibilità di effettuare test a chiunque ne faccia richiesta. Una iniziativa destinata a diffondersi in Cina e in altri Paesi di Stefano Carrer

Per accelerare il ritorno alla normalità delle attività economiche e prevenire seconde ondate epidemiche, molti esperti hanno indicato che dovrebbe essere facilitato l‘accesso ai test sul coronavirus, rendendoli disponibili a chiunque ne faccia richiesta. La Municipalità di Shanghai si è mossa in questo senso: come risulta da una informativa ufficiale postata su Weibo, individui e società potranno effettuare prenotazioni , e ottenere a pagamento i test presso una serie di cliniche e ospedali designati.



Test su prenotazione

La possibilità viene aperta a tutti, su base volontaria: anche in altre parti del Paese - non solo a Wuhan, dove ovviamente prevenzioni e controlli sono più rigidi - sono in corso sforzi simili, finalizzati ad archiviare la fase di emergenza e consentire una piena ripresa delle attività, dalle fabbriche

alle scuole. Il primo ministro Li Keqiang, del resto, ieri ha richiesto una ulteriore diffusione su larga scala dei test nucleici e sierologici, al fine di prevenire e controllare meglio la diffusione dell'epidemia.

Il governo sta inoltre rafforzando gli sforzi per arrivare a test più rapidi ed efficienti. L'esempio di Shanghai pare destinato a fare scuola nel mondo, ma la prospettiva di «test per tutti» in molti Paesi sarà frenata da carenze di disponibilità di kit e reagenti.



Pochi nuovi i contagi, nessun decesso.

In Cina ieri si sono registrati 10 nuovi casi di infezione, di cui 6 importati e 4 nelle province di Heilongjiang (3) e Guangdong (1), senza decessi.

La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha aggiornato il numero di contagi di ritorno a 1.616, su un totale nazionale di infezioni salito a a 82.798. La guardia non viene abbassata, anche per bloccare l'emergere di