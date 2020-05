Test a tutti i dipendenti del gruppo Agrati: uno su dieci ha gli anticorpi L’esame - condotto su 1.250 addetti del gruppo tra i leader mondiali dei sistemi di fissaggio per l’automotive - nasce da un progetto di ricerca in collaborazione con l’università di Milano di Luca Orlando

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Uno su 160. Quasi un ago nel pagliaio, fortunatamente. Soggetti Covid-positivi che il gruppo Agrati è riuscito a individuare applicando un test a tappeto ai propri addetti italiani, 1.250 tra diretti ed esterni, nella prima esperienza nazionale portata a termine per aziende di queste dimensioni. Esito di un progetto di ricerca in collaborazione con la Cattedra di Microbiologia dell’Università degli Studi di Milano, il cui obiettivo è definire un modello di prevenzione dell’infezione da Sars-CoV2 nella popolazione di dipendenti del gruppo. Risultato da raggiungere attraverso un controllo epidemiologico che permetta di tracciare il livello di esposizione al virus, seguendo nel tempo l’evoluzione degli anticorpi presenti in soggetti asintomatici.

Il protocollo ha previsto anzitutto test sierologici rapidi a tappeto, che per il gruppo brianzolo hanno dato un primo responso: il 10% degli addetti, 125 persone, è risultato essere entrato in contatto con il virus. Soggetti a cui è stato praticato un primo tampone, che ha dato un risultato positivo nel 6% circa dei casi, lo 0,6% del totale in azienda. Persone ora poste in quarantena, che a cascata hanno fatto attivare in azienda altri controlli su potenziali contatti interni, verifiche che hanno dato esito negativo.

Intervento non episodico quello di Agrati ma inserito in un progetto semestrale, che prevede monitoraggi a più riprese per seguire l’evoluzione della situazione nella popolazione aziendale, monitorando nel tempo la presenza degli anticorpi e il loro dosaggio.

«Questa iniziativa non vuole certo essere un modo per sostituirsi al ruolo della sanità pubblica – spiega l’ad di Agrati Paolo Pozzi – ma piuttosto il tentativo di dare da un lato un contributo di conoscenza per comprendere al meglio l’evoluzione del contagio, così come di rasserenare l’intero ambiente di lavoro, offrendo certezze a tutti sulla reale situazione in fabbrica. Procedura che non può garantire una patente di immunità e nemmeno annullare il rischio di trasmissione del virus ma riteniamo lo possa ridurre in modo significativo nel periodo di transizione, in attesa di vaccini e antivirali efficaci. Attivare i controlli per individuare i pochi soggetti positivi è cruciale, un modo per lavorare in sicurezza evitando di ricadere in un altro lockdown».

Tra due settimane la prossima tornata di test, che resta comunque su base volontaria, in un percorso di ricerca che nei sei mesi richiederà ancora la collaborazione di dipendenti e Rsu, con le quali si è condiviso il progetto. «E questo - aggiunge Pozzi - credo sia un tema chiave. Perché non tutte le imprese, a maggior ragione in questa fase di emergenza e ricavi in caduta, sono in grado di mettere in campo risorse economiche ma anche un clima sociale senza conflitti. E tuttavia credo sia per tutti la strada da seguire, un modo per aumentare i livelli di sicurezza in azienda riducendo i rischi e in parallelo anche i comprensibili livelli di ansia delle persone».