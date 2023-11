Testa (Borsa): «Ecco le 10 misure necessarie per sostenere le Pmi in Borsa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il Ddl Capitali è un passo avanti importante. Il problema è che non affronta a sufficienza una questione chiave: la carenza in Italia di investitori focalizzati sulle società quotate di piccole e medie dimensioni. Gli altri Paesi hanno varie iniziative in questa direzione: in Francia la Caisse des Dépôts et Consignations ha lanciato un fondo da 1,5 miliardi per sostenere le Ipo di società tecnologiche, in Gran Bretagna c’è una forte moral susion per spingere i grandi investitori a sostenere le piccole e medie società quotate in Borsa. Tutti vanno in quella direzione. L’Italia non può non fare altrettanto».

Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana, è tra i tanti firmatari del «Manifesto per lo sviluppo dei mercati dei capitali in Italia». Lo abbiamo incontrato insieme ad Andrea Vismara, Ceo di Equita, anch’egli promotore dell’iniziativa. Un documento che indica 10 azioni urgenti per rilanciare un settore strategico per la crescita economica del Paese: il mercato dei capitali. Si va dalla creazione di 20-25 nuovi fondi specifici per Pmi quotate da 100-200 milioni di euro ciascuno, al varo di un fondo di fondi promosso dallo stato che investa un miliardo sempre nelle Pmi quotate. Si va dalla richiesta di un credito d’imposta sui costi della ricerca indipendente a una statutory immunity per i funzionari Consob.

Un fondo per le Pmi quotate

«Gli sforzi pubblici negli ultimi anni sono stati molto orientati sulle società non quotate - spiega Vismara -. Le iniziative della Cassa depositi e prestiti e del Fondo italiano vanno in gran parte in quella direzione. Ma oggi l’emergenza è sulle medie società quotate in Borsa: il fenomeno è globale, ma in Italia un po’ a causa del peso degli investitori passivi e un po’ per i riscatti dai Pir, sulle Mid-cap quotate i volumi sono sempre più bassi. Per questo chiediamo di replicare anche qui le iniziative di successo che Cdp e Governo hanno fatto in passato per il mondo del private capital».

Insomma: un fondo di fondi dedicato, per esempio. «Proponiamo inoltre di rendere strutturale il bonus Ipo - continua Testa -. Si tratta di una proposta in linea con gli obiettivi della delega fiscale: più le imprese approdano in Borsa, più si ricapitalizzano e si rafforzano». Nell’interesse del Paese.

Sostenere la ricerca indipendente

Una proposta avanzata dal Manifesto è di introdurre un credito d’imposta sui costi della ricerca indipendente sulle società quotate di medie dimensioni. «Su questo punto sembrano tutti d’accordo - osserva Vismara -. Anche la Commissione europea nella bozza del Listing Act dimostra sensibilità. Del resto oggi svolgere attività di ricerca su società di medie dimensioni è un’attività che non si ripaga da sola. Ma è un’attività fondamentale per attirare investitori su quelle società. Noi proponiamo dunque una serie di soluzioni, come il credito d’imposta e la creazione di un fondo mutualistico che finanzi la ricerca indipendente su small cap».