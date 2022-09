Testa (Borsa italiana): «L’Ipo semplificata è solo il primo passo: ora tocca a Tuf e diritto societario»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Prima Borsa e Consob con i nuovi regolamenti; fra poche settimane l’Europa con l’avvio della consultazione del Listing Act. Infine il nuovo Governo, atteso all’insediamento e chiamato subito a prendere in considerazione l’eventualità di una revisione del Tuf e del diritto societario. I pianeti questa volta sembrano tutti allineati, ed è l’occasione buona per proseguire nel lavoro di squadra avviato dalle consultazioni del Libro Verde del Mef e provare a fare altri passi in avanti per migliorare il...