Testamento Berlusconi, il figlio Luigi «dimenticato» nell’ultimo documento

«Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me. Grazie, tanto amore a tutti voi. Il vostro papà».

È l’ultima aggiunta, quella più recente in ordine temporale, al testamento scritto di suo pugno da Silvio Berlusconi. Parole messe nero su bianco nella villa San Martino ad Arcore il 19 gennaio 2022 e sigillate in una busta, consegnata da Marta Fascina al notaio Arrigo Roveda, e indirizzata «ai miei figli».

Solo una dimenticanza?

Ma non li cita tutti in quel testamento: manca Luigi Berlusconi. Una dimenticanza o una scelta voluta? Gli osservatori più attenti sembrano concordare su una semplice dimenticanza, avvenuta in un momento drammatico quale il ricovero al San Raffaele.

Esentata la sua quota dai lasciti?

Eppure, l’assenza di Luigi da quell’elenco ha delle conseguenze concrete. In questo modo, infatti, i lasciti decisi da Berlusconi per il fratello Paolo, la compagna Marta Fascina e l’amico Marcello Dell’Utri, per un assegno complessivo

di 230 milioni di euro, non saranno (o non dovrebbero essere) presi pro quota dall’eredità dell’ultimogenito.