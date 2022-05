Testi, video e podcast: dal 26 maggio via al Master in Giornalismo multimediale della 24Ore Business School

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Le tecniche più avanzate del giornalismo multimediale per formare i nuovi professionisti dell’informazione. Un mix di teoria e pratica per padroneggiare i linguaggi della multimedialità, coniugando giornalismo e innovazione. Sono i pilastri del Master in Giornalismo multimediale politico economico della 24Ore Business School che prende il via il 26 maggio a Roma. Giunto alla tredicesima edizione, il Master - che consente la frequenza in aula o in live streaming - mira a formare giornalisti e comunicatori al passo con la rivoluzione digitale.

Nuove skill per i giornalisti del futuro

Una palestra dove acquisire nuove skill, imparare a usare gli strumenti dello storytelling, realizzare reportage digitali, long form, podcast e video per narrare la politica, l’economia, i territori e le comunità. «Per un giornalista è ormai indispensabile essere multimediale - sottolineano Fabio Carducci e Nicoletta Cottone, giornalisti del Sole 24 Ore e coordinatori scientifici del Master – saper utilizzare tutti i nuovi linguaggi per intraprendere una professione che oggi si declina su carta, web, radio e tv. L’obiettivo del Master è far apprendere in modo pratico tutte le tecniche più avanzate per fare informazione di qualità anche sui principali canali social, in agenzie, radio e televisione, utilizzando al meglio tutte le nuove tecnologie per offrire al pubblico notizie in tempo reale e approfondimenti».

Il blog Zero24 per i lavori multimediali

Il Master propone agli iscritti laboratori didattici di scrittura per la carta stampata e il web, dallo storytelling giornalistico alla creazione di podcast, alla realizzazione di long form, al mobile journalism. Nel programma è previsto un laboratorio di public speaking propedeutico alla realizzazione di stand up, esercizi di preparazione per la conduzione di trasmissioni radiofoniche. A disposizione degli iscritti la palestra di Zero24, il blog del master curato da Donata Marrazzo dove cimentarsi nel giornalismo del futuro: digital, global, hyperlocal. Lì saranno pubblicati i migliori lavori multimediali degli studenti.

In cattedra professionisti dei media e dell'innovazione

Ad accompagnare gli studenti nell’acquisizione di nuove competenze un corpo docenti di eccellenza, formato da professionisti dell’informazione delle principali testate italiane e protagonisti delle nuove tecnologie dell’informazione, accanto a comunicatori e rappresentanti del mondo accademico italiano. Numerose le testimonianze di giornalisti televisivi e di testate online, dall’Huffington Post a Citynews. Fabio Carducci cura il laboratorio di scrittura su carta, Nicoletta Cottone quelli sul web. Il lavoro d’agenzia sarà approfondito con Giampiero Gramaglia, Valentina Consiglio e il direttore della Dire Nico Perrone. La rivoluzione digitale e la gestione di una testata online con Roberto Bernabò e Marco Alfieri, rispettivamente vice direttore digital e caporedattore dell’online del Sole 24 Ore. Pietro Raffa spiegherà come muoversi sui social, Gian Luca Comandini come utilizzare la tecnologia al servizio del giornalismo. È affidato a Gianluca Giansante il laboratorio di public speaking per imparare a parlare in pubblico. Spazio al mobile journalism con l’inviato della Rai Nico Piro e il presidente dei videomaker italiani Enrico Farro.

Fra le firme del giornalismo l’editorialista del Sole 24 Ore Dino Pesole inquadrerà la politica economica nazionale e internazionale, Fabio Martini della Stampa svelerà le trappole che un giornalista parlamentare deve evitare. In cattedra anche il direttore del Messaggero Massimo Martinelli per parlare della cronaca giudiziaria e il docente di diritto pubblico comparato all’Università di Perugia Francesco Clementi che introdurrà gli studenti al funzionamento delle istituzioni. Alberto Negri e Ugo Tramballi racconteranno gli scenari della politica estera e il mestiere dell’inviato internazionale quanto mai di attualità in questo momento storico. Si parlerà di comunicazione istituzionale con Moreno Marinozzi, capo ufficio stampa della Camera e di comunicazione aziendale con Camillo Ricci (Epr Comunicazione).