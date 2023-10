Tesya e ITS dei Salesiani in campo per la formazione

Il corso, “Tecniche di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali - Meccatronico delle macchine movimento terra”, occuperà 25 ragazzi per i prossimi 7 mesi. Nel concreto, gli studenti saranno impegnati per cinque giorni alla settimana, per cinque ore nel periodo di formazione in aula e per otto ore nel periodo di pratica in aziende del Gruppo Tesya, dove saranno seguiti dai loro tutor di riferimento e potranno fare esperienza come Tecnico Macchine Movimento Terra, Tecnico Carrelli Elevatori, Tecnico Manutentori Camion, Tecnico Motori Marini. Al termine del percorso gli studenti riceveranno un attestato di specializzazione tecnica professionale: passo importante, dato che l’obiettivo del Gruppo è stabilizzare la posizione lavorativa alla fine del periodo di formazione.

«l mismatch tra domanda e offerta di lavoro - spiega Lino Tedeschi, Presidente e Ceo di Tesya - oltre ad avere incalcolabili costi sociali, può incidere sulla competitività del nostro sistema economico. La difficoltà di reperimento del personale è costata all’Italia fino a 38 miliardi di euro nel 2022 in termini di minor valore aggiunto prodotto. Nei prossimi anni gli investimenti del PNRR saranno tra i fattori maggiormente determinanti per la crescita dell’economia e dell’occupazione; la dimensione dell’effetto espansivo del PNRR dipenderà, però, dalla possibilità di superare le criticità nel reperimento di personale. Come gruppo prevediamo da qui al 2025 di incrementare le figure tecniche specializzate di circa il 25%, assumendo 300 tecnici, di cui 200 in Italia, per proseguire il nostro percorso di crescita volto a creare valore in nuove opportunità di business legate alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla sharing economy».

Loading...