Tetra Pak, da modello di smart working a emissioni zero lungo tutta la filiera La multinazionale di soluzioni per il packaging utilizza il 69% di energia da fonti rinnovabili e con il piano sulla sostenibilità ogni anno vengono riciclate 50 miliardi di confezioni di Ilaria Vesentini

Il 69% di energia utilizzata arriva da fonti rinnovabili, ogni anno vengono riciclate 50 miliardi di confezioni, nell'ultimo decennio grazie all'efficientamento energetico lungo la catena del valore sono state risparmiate 10 milioni di tonnellate di CO2 e il 66% dei lavoratori utilizza regolarmente lo smart working: sono solo alcuni dei numeri contenuti nella 22esima edizione del Report di Sostenibilità pubblicato da Tetra Pak, la multinazionale di soluzioni per il packaging (dalle macchine alle confezioni), che tra Modena e Rubiera dà lavoro a quasi 1.500 persone, sugli oltre 25mila dipendenti in 55 stabilimenti nel mondo.

Le persone e la gestione del lavoro flessibile grazie al sapiente utilizzo delle tecnologie digitali (per migliorare in parallelo il benessere del collaboratore e la produttività dell'azienda) è la macroarea in cui Tetra Pak sta facendo più scuola in Italia. Il Covid è stato infatti semplicemente uno stress test per valutare l'efficacia di un modello che già nel 2013 portò la fabbrica di Modena a conquistare lo “Smart working award” dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano. E se prima dell'emergenza sanitaria un 10%-20% del personale non impegnato nei reparti produttivi ricorreva al lavoro agile, in piena pandemia la quota è salita all'80% per arrivare ora al 50-60%. E l'obiettivo è fare del lavoro flessibile e dell'organizzazione interna smart - senza più postazioni personali ma spazi intercambiabili - la modalità standard per tutti coloro che in Tetra Pak non operano sulle linee produttive.

Sfida “emissioni zero” entro il 2030

I risultati di questi 22 anni votati a strategie sostenibili - declinate sui tre assi: persone alimenti e futuro - si misurano non solo con la soddisfazione delle persone ma con un incremento pari a tre volte della produttività, rispetto al 1999. E oggi due dipendenti su tre della multinazionale dichiarano che il “flexible working arrangements” non solo permette loro di conciliare meglio vita personale e professionale ma ha anche migliorato il loro rendimento.Ora il gruppo è pronto alla prossima sfida: arrivare a “emissioni zero” entro il 2030 in azienda ed elevare il target entro il 2050 lungo tutta la catena del valore.