Tetto al contante, le trappole da evitare dagli acquisti ai regali

LEGGI ANCHE: Stop al contante, i limiti già in vigore e i bonus in arrivo

E qui però va fatta una riflessione su due profili diversi che impone comunque cautela non tanto sotto il profilo antiriciclaggio, quanto su quello fiscale. Per tutti (compresi i dipendenti) il Fisco nel caso di controllo antievasione potrebbe chiedere conto da dove provengono i soldi versati in banca.

Se si hanno le pezze d’appoggio necessarie, nulla da temere. In più, chi esercita un’attività imprenditoriale (lo stesso discorso non vale più per i professionisti o per altre tipologie di contribuenti) potrebbe essere chiamato - sempre in caso di controllo con indagini finanziarie sui rapporti bancari intestati - a giustificare anche i prelievi se superano i mille euro giornalieri e comunque i 5mila euro mensili .

LEGGI ANCHE: Contanti, Bankitalia avrà i nomi di chi movimenta più di 10mila euro in un mese

Un altro profilo a cui fare attenzione è la nuova comunicazione oggettiva sempre in un contestto antiriciclaggio, con cui banche, Poste e altri intermediari finanziari sono chiamati a comunicare all’Uif (l’Unità di informazione finanziaria) di Bankitalia chi movimenta contanti da 10mila euro a salire al mese (anche attraverso movimenti frazionati da oltre mille euro). Non si tratta di una segnalazione di operazione sospetta ma servirà comunque ad accendere un faro su eventuali anomalie, soprattutto se ripetuta.