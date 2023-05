Tetto al debito, incontro Biden-McCarthy: nessun intesa ma discutiamo, default non è opzione

I punti chiave Lo scontro su spesa pubblica e budget alla Difesa

Niente da fare. Il round di colloqui del 22 maggio è stato «produttivo», ma non si è arrivati a un’intesa fra lo Speaker della Camera Usa Kevin McCarthy e il presidente Joe Biden sull’aumento del tetto del debito per evitare il default. Lo stesso McCarthy ritiene necessaria un’intesa entro 24-48 ore per dare il tempo al Congresso di votarla. «La sola strada per andare avanti è un accordo bipartisan» dice Biden, assicurando che «il default non è un’opzione». McCarthy e Biden si sono confrontati alla Casa Bianca in serata, dopo che la Segretaria al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che è «molto probabile» che il suo dipartimento esaurisca le riserve e sia costretto a dichiarare default il primo giugno. I toni, assicura McCharty, sono stati «migliori di qualsiasi altra volta», ma l’accordo conclusivo resta in sospeso.

I rapporti sembrano distesi, ma lo Speaker ribadisce i paletti della destra Usa. Uno dei principali è il rifiuto di modifiche al sistema fiscale come parte del pacchetto sul debito. «Non stiamo cercando ricavi» ha sottolineato. Lo stallo sul tetto al debito sta aumentando la tensione sull’economia americana, già vulnerabile agli effetti della recessione dopo le strette varate dalla Federal reserve. I Repubblicani premono per tagli alla spesa più prolungati possibile, mentre i Democratici ipotizzano sforbiciate più tenui nell’arco di un paio di anni e limiti sulla spesa in Difesa: una proposta respinta categoricamente dalla destra, intenzionata proprio ad aumentare il budget del Pentagono in sfavore della spesa sociale. Gli osservatori ritengono comunque «buoni» i segnali che emergono dal dialogo McCharty-Biden, con possibilità «al 50%» di un accordo nell’arco di 48 ore.