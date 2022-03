Tetto ai prezzi (di gas e altro), l’esperienza di Diocleziano e il calmiere fallito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un tetto al prezzo del gas da importare in Europa. È questa la pietanza forte del pacchetto economico del prossimo Consiglio di Bruxelles, di cui hanno discusso i primi ministri dell'ex “Club Med” – Italia, Spagna, Portogallo e Grecia - in un'alleanza tattica finora inedita. E allora, visto che gli sherpa iniziano a trattare con i colleghi dei paesi nordici per cercare di arrivare ad un'intesa entro la conclusione del summit, c'è chi ricorda come il primo vero calmiere della storia alla fine non funzionò. Era il 301 d.c., l'anno in cui l'Imperatore Diocleziano varò l'Editto sui prezzi massimi, con cui intendeva ad imporre un tetto massimo per tutti i beni, nel tentativo di contrastare l'inflazione causata dalla “crisi del III secolo”.

La premessa fu la svalutazione delle monete romane per le emissioni fuori controllo

Cosa era accaduto (lo si studia sin dalle elementari, in Italia)? Negli anni compresi tra il 235 e il 284 d.c. accaddero molti fatti, tutti insieme: aumento della pressione dei barbari, secessioni, disordini e crisi complessiva interna. Da punto di vista strettamente economico a causa della notevole svalutazione delle monete romane derivata dalle emissioni incontrollate fatte dei numerosi imperatori ed usurpatori nei decenni precedenti per corrompere i soldati ed i funzionari – l'Editto poneva un limite sui prezzi per tutti i prodotti commerciabili nell'Impero Romano.

Loading...

L'Editto alla fine portò alla paralisi dell'economia dell'Impero

L'obiettivo non era “congelare” i prezzi, ma segnarne i “maxima“, ovvero i massimi prezzi di mercato, oltre i quali determinate merci non avrebbero potuto essere vendute. Queste includevano varie merci per l'alimentazione, l'abbigliamento, le spese di trasporto per i viaggi in mare e gli stipendi settimanali. Tuttavia, l'Editto non risolse i problemi, poiché la massa totale delle monete coniate continuò ad aumentare, assieme all'inflazione, ed i prezzi massimi stabiliti si rivelarono troppo bassi. I mercanti o smisero di produrre le merci o le vendettero illegalmente al mercato nero (che in quegli anni proliferò) o, in alternativa, ricorsero al baratto. L'editto, come risultato, spinse ad interrompere gli affari ed il commercio. Si produsse, quindi, una vera e propria “paralisi” dell'economia nell'Impero.

Il tetto al prezzo del pane a Milano e l’inettitudine del cancelliere Ferrer

Parecchi anni dopo un altro episodio – pure studiato a scuola – è narrato nei Promessi Sposi che vede come protagonista Renzo Tramaglino. Ebbene il personaggio che compare è il gran cancelliere spagnolo Antonio Ferrer, realmente esistito, che dovette far fronte alla famosa rivolta per il pane, scatenatasi a Milano il giorno 11 novembre 1628. La rivolta si scatena proprio a causa di una sua decisione: imporre un calmiere, ovvero un tetto massimo sul prezzo del pane, che però non tiene minimamente conto delle leggi di mercato e provoca un forzato ribasso dei prezzi. Questa decisione ha prima di tutto una conseguenza a livello popolare: la gente si appresta a comprare il pane a buon mercato. Ma solleva l’ostilità (ovvia) dei fornai, che, a causa del ribasso, protestano per le eccessive perdite economiche e chiedono al cancelliere di revocare la sua decisione. Ferrer rifiuta e lascia ad altri l’incombenza di farlo (un comitato tecnico?), e Manzoni usa questa figura per ben rappresentare l'inettitudine dei politicanti nei momenti più delicati.