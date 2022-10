Bozza vertice Ue: «Avanti con urgenza su tetto dinamico al prezzo del gas»

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES - Alla vigilia del vertice europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha lanciato l’idea di rafforzare la potenza di fuoco del REPowerEU, il piano di riconversione energetica. In un momento in cui si moltiplicano le ragioni per puntare su un maggiore debito comune. Nel contempo, prosegue il contrasto tra i Ventisette su come contrastare il balzo al prezzo del gas. Olanda, Austria e Germania appaiono sempre dubbiosi sull’ipotesi di intervenire sul mercato.

«La vera soluzione per preservare la nostra competitività, è di investire (…) nelle rinnovabili. In Europa, tuttavia, solo i Paesi con margine di bilancio possono effettuare questi investimenti – ha detto la signora von der Leyen -. Questo porterebbe inevitabilmente a uno squilibrio competitivo nel nostro mercato unico. Ecco perché abbiamo bisogno di REPowerEU. Non basta: dobbiamo anche accelerarlo, potenziarlo e renderlo più efficace».

Spiega un funzionario comunitario: «Il NextGenerationEU e i piani nazionali di ripresa e resilienza sono molto incentrati sulle necessità dei Paesi. Il futuro energetico dell’Unione richiede interconnessioni tra Stati membri e infrastrutture transfrontaliere. C’è quindi bisogno di denaro fresco. In un primo tempo, potremo usare i prestiti non usati provenienti da NextGenerationEU. Se non dovessero bastare, come probabile, bisognerà riflettere a nuove forme di finanziamento in comune».

I prestiti inutilizzati ammontano attualmente a circa 225 miliardi di euro (anche se Madrid ha già avvertito che intende richiedere una sua quota di 84 miliardi nel quadro del Fondo per la ripresa). La presa di posizione della presidente von der Leyen giunge dopo che i commissari Thierry Breton e Paolo Gentiloni hanno proposto nuovi programmi di finanziamento in comune per aiutare i Paesi membri.

Dopo una prima reazione fredda, la Germania sta ora dibattendo della possibilità di nuovo debito in comune (l’Olanda invece ancora ieri si è espressa freddamente). D’altro canto, si rafforza il timore che la crisi possa minare la competitività europea. Scrive in un recente rapporto Deutsche Bank: «Quando guarderemo all’attuale crisi energetica tra una decina d’anni, potremmo considerare questo periodo come il punto di partenza di un’accelerazione della deindustrializzazione in Germania».