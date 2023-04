Texas, uccide 5 vicini di casa che si erano lamentati per gli spari in giardino

Lo sceriffo ha fatto sapere che due delle vittime sono state trovate in una camera da letto sdraiate sopra due bambini nell’apparente tentativo di proteggerli. Tre bambini trovati coperti di sangue sono stati portati in ospedale ma non hanno riportato ferite.

La portavoce dell’Fbi Christina Garza ha detto che gli investigatori non credono che tutte le persone presenti nella casa fossero membri di un’unica famiglia. Le vittime sono state identificate come Sonia Argentina Guzman, 25 anni; Diana Velazquez Alvarado, 21 anni; Julisa Molina Rivera, 31 anni; Jose Jonathan Casarez, 18 anni; e Daniel Enrique Laso, 8 anni.

A loved one is consoled by people as he arrives the scene where five people were shot and killed the night before, Saturday, April 29, 2023, in unincorporated San Jacinto County, Texas. The suspect Francisco Oropeza, who lives next door, is still at large. (Yi-Chin Lee/Houston Chronicle via AP)

«Stai lontana dai vicini»

Nella strada della strage alcuni residenti hanno riferito che non è raro sentire i vicini rilassarsi sparando con le pistole.

Rene Arevalo Sr., che abita qualche casa più in là, ha detto di aver sentito degli spari intorno a mezzanotte, ma di non aver pensato a nulla di strano. «È una cosa normale che la gente fa da queste parti, soprattutto il venerdì dopo il lavoro», ha detto Arevalo. «Tornano a casa e iniziano a bere nel loro cortile e a sparare là fuori». Lo sceriffo ha riferito che i suoi agenti erano già stati a casa di Oropeza almeno una volta in passato per via degli spari nel cortile. Non è chiaro se in quell’occasione siano stati presi provvedimenti.

Arevalo ha detto che alcuni mesi fa Oropeza ha minacciato di uccidergli il cane dopo che l’animale si era liberato e aveva inseguito suo il pitbull. «Dico sempre a mia moglie: “Stai lontana dai vicini. Non discutere con loro. Non sai mai come reagiranno”», ha detto Arevalo. «Glielo dico perché il Texas è uno Stato in cui non sai chi ha una pistola e chi reagirà in quel modo».