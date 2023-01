Lavoro, Tfr a condizioni agevolate dal 1° febbraio ai dipendenti pubblici

La nuova cessione è richiedibile anche da parte dei pubblici dipendenti che ricevono il Tfs/Tfr direttamente dai propri datori di lavoro (ad esempio, come gli enti di ricerca e le camere di commercio).

Per le prestazioni già gravate da cessioni o altri vincoli, l’anticipo potrà essere richiesto soltanto sulla parte effettivamente disponibile. Considerato che, per accedere alle “modalità agevolate”, occorre essere iscritti al Fondo credito, è necessario che, in fase di presentazione della domanda di pensione, gli interessati prestino attenzione nell’aderire a tale gestione, che comporta un prelievo aggiuntivo dello 0,15% dell’importo della pensione.