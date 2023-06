TGV INOUI: pianifica il tuo prossimo viaggio a Parigi pensando anche al pianeta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando si tratta di spostamenti su lunghe tratte, il treno è il mezzo di trasporto più amico dell'ambiente: ecco perché pianificare con TGV INOUI il tuo prossimo viaggio da Milano, Torino o Oulx a Parigi ti rende un viaggiatore più responsabile.



UN VIAGGIO CHE GUARDA AL FUTURO

Hai mai pensato che viaggiare in treno ha un impatto notevolmente inferiore sull'ambiente rispetto a prendere un volo? È stato calcolato che viaggiando in treno si emettono fino al 98% in meno di emissioni di CO2 rispetto all’aereo. Se anche tu ci tieni a viaggiare in modo più sostenibile, per il tuo prossimo viaggio a Parigi scegli l'alta velocità di TGV INOUI, che sia per una settimana o anche solo per un weekend, la scelta del treno ti aiuta ad alleggerire la tua impronta sul pianeta e a riscoprire la bellezza del viaggiare slow.



LA TENDENZA DEL VIAGGIO SLOW

Se in viaggio ami procedere con calma e goderti ogni particolare probabilmente sei anche tu un viaggiatore esperienziale, da un'interessante ricerca TGV INOUI in collaborazione con gli Squadrati è emerso l'identikit di questo nuovo tipo di viaggiatore che rappresenta il 25% degli italiani. Prediligere una vacanza volta alla riscoperta e alla possibilità di vivere un'esperienza da vero local è la nuova tendenza e grazie all'accoglienza del personale di bordo, all'offerta di cibo e bevande francesi, con TGV INOUI puoi respirare l'atmosfera parigina fin dalla partenza, trasformando il viaggio in una parte integrante della vacanza. Oltre a godere del panorama mozzafiato delle Alpi, il treno concede un sacco di tempo libero, grazie al Wi-Fi a bordo, con cui dedicarsi alla lettura, alla pianificazione del viaggio, alla prenotazione di ristoranti, musei e esperienze parigine. Ma non solo, grazie al Portale TGV INOUI, hai la possibilità di consultare contenuti video e audio in diverse lingue come film, documentari e podcast. Il portale ha un'intera sezione dedicata ai bambini con cartoni e giochi con cui intrattenerli durante il viaggio e a partire dal 1° giugno si arricchirà di nuovi magazine dedicati al mondo dello sport, della moda, della cultura dell'arte e dello spettacolo.



DIRETTAMENTE NEL CUORE DI PARIGI

Un aspetto che spesso viene sottovalutato è la comodità di viaggiare dal centro di Torino e Milano e arrivare direttamente nel cuore di Parigi, senza dover affrontare ulteriori spostamenti. La stazione di arrivo di TGV INOUI è la centralissima Gare de Lyon a pochi passi dalle principali attrazioni della città. Inoltre, TGV INOUI non impone limiti di bagaglio, e ti consente di sbizzarriti con lo shopping e portare a casa con te bottiglie di vino, specialità culinarie francesi o oggetti vintage dai tantissimi mercatini della città.



LA SOSTENIBILITÀ SALE A BORDO

Il concetto di “viaggio sostenibile” si sta evolvendo sempre più prescindendo dal solo aspetto legato alla mobilità. Ad esempio il viaggio ha tutto un altro sapore quando sai che più del 90% dei prodotti che trovi a bordo di TGV INOUI sono selezionati da produttori italiani e francesi per ridurre i tempi di trasporto e di conseguenza le emissioni di CO2. Il menu italo-francese è 100% biologico e ogni giorno l'invenduto alimentare viene recuperato con la collaborazione del partner Phenix. Inoltre, TGV INOUI si sta impegnando per eliminare la plastica da tutti i materiali per il consumo di cibo e bevande a bordo dei suoi treni.



UN VIAGGIO ATTENTO ANCHE AL PORTAFOGLIO

Viaggiare nel rispetto dell’ambiente si può, anche senza dover spendere una fortuna: i prezzi competitivi di TGV INOUI abbinati alle Carte fedeltà Avantage ti consentono di raggiungere Parigi e spostarti sul territorio francese con un budget limitato durante tutto l’anno. Disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”, le carte Avantage possono essere acquistate al prezzo di 49€ e consentono la riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima che di seconda classe e lo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni.



Non ti resta che organizzare un viaggio a Parigi ad alta velocità e a basse emissioni con TGV INOUI. Non solo un piano di viaggio, è un pensiero per il futuro.