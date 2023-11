Thai Air fuori dal fallimento pronta a mega ordine di aerei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il salone dell’aeronautica è terminato da poco e i rumors di nuovo ordini hanno ricominciato a circolare tra i grandi vettori. A farsi avanti sarebbe la compagnia tailandese Thai Airways International che sarebbe interessata ad un ordine di 90 aerei a lungo raggio da ripartire tra Airbus e Boeing. Il vettore non ha deciso la composizione finale dell’accordo e i dettagli dell’ordine potrebbero arrivare nelle prossime settimane, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Un ordine di queste dimensioni confermerebbe la corsa da parte delle compagnie aeree, in particolare quelle dell’area orientale, verso la scelta di gli aerei widebody nel rinnovo delle flotte con motori più moderni ed efficienti nel consumo di carburante. Al recente Airshow di Dubai, Boeing ha collezionato un ordine importante di A777X da Emirates mentre Airbus ha vinto un numero senza precedenti di contratti per il suo modello A350.

Al momento Thai Airways opera con circa 65 aeromobili, rispetto ai 103 prima della pandemia di Covid, ed è ancora in fase di ristrutturazione del debito dopo aver presentato istanza di fallimento nel 2020 in piena crisi pandemica. Come misura di contenimento dei costi. il 50% del suo personale è stato licenziato.

Il 10 novembre la società ha registrato per la prima volta nella sua storia il quarto profitto trimestrale consecutivo. Thai Airways punta ad uscire dalla ristrutturazione del debito l’anno prossimo.