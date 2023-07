Thales acquisisce l’americana Impervia

2' di lettura

Thales si rafforza nella cybersecurity. Il gruppo della difesa francese ha annunciato l’acquisizione, dalla Thoma Bravo, della società di cybersicurezza statunitense Imperva. 

Il titolo Thales, sulla piazza di Parigi, ha perso in prima battuta oltre l'1,5% per poi recuperare e arrivare verso la chiusura di seduta a -0,30%.

Il valore dell'operazione

L'operazione del valore di 3,6 miliardi di dollari sarà finanziato da un misto di contanti e nuovo debito. E' stato inoltre precisato che il valore del deal implica un enterprise value di 17 volte l'utile operativo stimato per il 2024. «Questi sono multipli incisivi per l’industria aerospaziale e della difesa, ma molto più tipici per lo spazio della sicurezza informatica» hanno affermato in una nota gli analisti di Jefferies Chloe Lemarie.

Il gruppo francese ha, inoltre, spiegato che l’acquisizione di Imperva genererebbe circa 110 milioni di dollari di sinergie ante imposte, inclusi 50 milioni di dollari di risparmi sui costi e 60 milioni di dollari legati a opportunità di guadagno. Infine il deal comporterà un aumento a medio termine degli utili per azione e aggiungerà quasi 500 milioni di dollari ai ricavi del gruppo. 

La strategia dell'acquisizione

«Con questa acquisizione - si legge in una nota - Thales assume un’altra dimensione nella sicurezza informatica: Imperva rafforzerà la crescita delle attività di sicurezza dei dati di Thales e consentirà al gruppo di entrare nel vivace mercato della sicurezza delle applicazioni».