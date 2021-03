Thales Alenia Space: «Lo spazio è centrale per costruire una Terra più sostenibile» Le attività spaziali rappresentano un ecosistema vitale nel nostro Paese e «noi siamo i portabandiera» racconta a SustainEconomy.24 l'ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, forte dei nuovi successi di Alessandra Capozzi

Le attività spaziali rappresentano un ecosistema vitale nel nostro Paese e «noi siamo i portabandiera» racconta a SustainEconomy.24 l'ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini

Lo spazio oggi è centrale per costruire una Terra più sostenibile, grazie ai contributi per le temperature delle acque o per la misurazione della C02 o il monitoraggio delle foreste. E le attività spaziali rappresentano un ecosistema vitale nel nostro Paese. Massimo Comparini, l'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, la joint venture tra Leonardo e Thales, che firmerà il viaggio dell'Italia nelle missioni Artemis verso la Luna, ne parla in un un'intervista a SustainEconomy.24, report di Radiocor e Luiss Business School. E, forte dei contratti degli ultimi mesi, guarda a nuovi successi, dai satelliti alle tlc.

Lo spazio non è solo esplorazione ma anche innovazione, digitalizzazione e comunicazioni satellitari. Quanta importanza rivestono nella nostra vita e quanta ne avranno per un futuro sostenibile?

L'esplorazione nel nostro immaginifico è sempre un richiamo importante, lo spazio per conoscere i mondi lontani, la Luna, Marte; ma lo spazio oggi è moltissimo per la Terra. Oggi le tecnologie spaziali e le infrastrutture spaziali per l'osservazione della Terra, per il posizionamento e la navigazione sono fondamentali per la sostenibilità. Ad esempio, attraverso lo spazio possiamo lavorare su una agricoltura più produttiva e sostenibile, possiamo ottimizzare rotte di navigazione - il che significa molte meno emissioni per le grandi navi o anche nel trasporto aereo - attraverso lo spazio possiamo gestire fenomeni dovuti all'evoluzione globale oppure conoscere eventi di impatto globale come la pandemia. Lo spazio oggi è centrale per costruire un pianeta più sostenibile. Attraverso l'evoluzione di un programma importante della Commissione Ue, Copernicus, costruiremo nuovi sensori per comprendere la temperatura di acque, oceani e poli, sensori per la misurazione della CO2, nuovi sensori radar per monitorare foreste e andamenti come deforestazione e colture illegali. Lo spazio contribuirà molto ed è anche il motivo per cui all'interno di Parlamento e Commissione Ue si è scelta una strada di forte supporto alle attività spaziali».

Le attività spaziali possono avere effetti anche sulla ripartenza?

«Assolutamente. La filiera spaziale ha mostrato una maggiore resilienza anche in un anno molto complicato e certamente le attività spaziali, sia per l'infrastruttura che per la componente servizi, spero facciano parte - lo sono già ma vediamo il lavoro delle prossime settimane – anche del nostro Recovery Plan, in linea con una chiara identificazione delle attività spaziali come strategiche sviluppata dalle nostre istituzioni negli ultimi anni».