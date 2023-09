The Armory Show fa il focus sugli artisti indigeni e della Prima Nazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'edizione numero 29 di The Armory Show (Javits Center dall'8 al 10 settembre) appena conclusa possiamo definirla un'edizione in “stallo”, poiché è avvenuta un paio di mesi dopo l'annuncio dell'acquisizione da parte di Frieze che, in una sola mossa, ha rilevato anche lo storico marchio Expo Chicago. La vendita lo scorso luglio da parte di Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) è avvenuta ad un prezzo complessivo di 124,4 milioni di dollari e comprende oltre a The Armory Show anche quattro proprietà commerciali a Manhattan.

«The Apotheosis of Lukumí», 2022 di Elliot & Erick Jiménez. Archival photo print, 60 x 44 in, Edition of 5 + 2AP. Elliot & Erick Jiménez Photofairs New York



In fiera, nonostante l’assenza delle quattro mega-gallerie - Gagosian, David Zwirner, Pace Gallery e Hauser & Wirth che hanno preferito Frieze Seoul in calendario dal 6 al 9 settembre - erano presenti molti “sostenitori di lunga data”, tra cui le londinesi Victoria Miro e Timothy Taylor, oltre alle colonne portanti di New York, Kasmin e James Cohan, mentre per circa 40 gallerie è stato il primo debutto. In questa edizione, la terza della fiera al Jarvis Center, nel West Side di Manhattan, sede invidiabile e forse parte dell'interesse da parte di Frieze, esponevano più di 225 galleristi (erano 240 l'anno scorso) in rappresentanza di oltre 35 paesi con le opere di ben 800 artisti.

«Untitled» di Lee Kang-ho. Johyun Gallery The Armory Show

Se tra i visitatori qualcuno si aspettava già qualche cambiamento è rimasto sicuramente deluso in quanto, all'epoca del deal di Frieze, l'edizione era era già stata tutta “confezionata” dalla direttrice Nicole Berry, che sfidando numerose crisi è in carica dal 2017. “In fiera le opere esposte sono rappresentative di tutto ciò che c’è in giro, non solo di ciò che si vende” ha sottolineato. Al momento quindi non è chiaro quali potrebbero essere i cambiamenti che Frieze introdurrà nelle fiere appena acquisite, a parte che sia The Armory sia Expo Chicago avrebbero mantenuto le loro strutture di gestione e il personale attuale. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che le gallerie con una storia di partecipazione all’Armory Show concordano sul fatto che la fiera è un evento unico e rappresentativo di New York.

«Urban Requiem», 2015 di Barthélémy Toguo. Pommery Prize Winner. Photo by Kunning Huang. The Armory Show

Le sezioni

Con una piattaforma curatoriale ampliata la fiera ha proposto diverse sezioni. “Platform” curata da Eva Respini presentava, attraverso il lavoro di 12 artisti, installazioni di grandi dimensioni e opere site-specific. Con il tema “Rewriting Histories”, la curatrice ha messo in luce il lavoro di artisti che ampliano o sfidano il canone dell’arte, della storia o della cultura, come Hank Willis Thomas, Yinka Shonibare, Jean Shin e Agnes Denes. Sean Kelly, ad esempio, ha partecipato con «NOW», 2023, dell’artista pakistano-americana Shahzia Sikander, che fa riferimento alla National Organization of Women. La scultura in bronzo «NOW» “offre una nozione astratta e amorfa del corpo femminile che si rifiuta di essere fissata, radicata o stereotipata” dichiarano in fiera. Anche un’opera video di Sikander, «Reckoning», 2020, sarà visibile dalle 23:57 a mezzanotte di ogni notte di settembre nell’ambito del programma «Midnight Moment di Times Square Arts». «Reckoning» sarà proiettato su oltre 90 cartelloni elettronici: l’animazione ripropone un’immaginaria pittura storica indo-persiana-turca in miniatura.

«Man Moving Up», 2022 di Yinka Shonibare, Platform section The Armory Show



“Focus” della curatrice Candice Hopkins, dedicata a solo o dual show, è stata il punto di forza della fiera. Molte delle gallerie presenti hanno messo in luce artisti indigeni e della Prima Nazione. Tra i partecipanti figurano l’artista brasiliana Vera Chaves Barcellos, il pittore indigeno peruviano Brus Rubio, il pittore nativo americano G. Peter Jemison e lo scultore iraniano Ghazaleh Avarzamani. Eric-Paul Riege, artista tessile e tessitore nel New Mexico ha realizzato gigantesche sculture morbide e sovradimensionate, molte delle quali sono modellate su quelli che oggi sono i gioielli Navajo contemporanei, che nel tempo sono diventate sempre più animate con suoni e hanno fatto parte della performance dell'artista.

Adrienne Edwards ha guidato il sesto “Curatorial Leadership Summit” annuale della fiera, un evento su invito per curatori che ha incluso una sessione pubblica per i visitatori.