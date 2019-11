«The Crown 3», la Corona britannica alla prova della sopravvivenza

Difficile credere che ci si limiti a frasi di circostanza e tazze di tè. Eppure la regina non deve influenzare il primo ministro. In The Audience, uno stra-paternalista Churchill illustra alla giovane Elisabetta (e al pubblico) come deve svolgersi il colloquio: «Il Primo Ministro viene a Palazzo tutti i martedì sera, e spiega ciò che di rilevante è accaduto nella settimana passata nel Governo, nel Parlamento e negli Affari Esteri. Poi dà una breve illustrazione di ciò che accadrà nella settimana successiva. Durante tutto ciò il Sovrano ascolta, prende appunti, in rari casi, forse, fa una domanda, e supporta incondizionatamente».

Alla protesta di Elisabetta «E se non sono d’accordo?» Churchill risponde, energicamente: «Il Sovrano è sempre d’accordo! Queste sono le regole!». La contraddizione strutturale insita nel ruolo della regina costituisce il nucleo drammatico di The Audience. Di nuovo nelle (fittizie) parole di Churchill: «La costituzione britannica è, a prima vista, un po’ strana. Ma è per questo che funziona così bene. È come una grande città antica […] e al suo centro, avvolta in un nodo di misteri e inconsistenze, c’è la relazione tra lei e me, Regina e Governo».

The Queen è ambientato nei giorni seguenti la morte di Diana, la regina è già settantenne e custode della tradizione; The Audience spazia dal 1953 al 2010, saltando avanti e indietro nel tempo: il primo colloquio che vediamo è con John Major, poi si torna indietro alle origini, alle spiegazioni di Churchill, poi si va di nuovo avanti. Morgan ha preferito questo approccio non cronologico per evitare una progressione storica “lineare e inevitabile”, per non essere ingabbiato nella prevedibile processione dei primi ministri.

Ma The Crown è una serie TV, progettata per espandersi in sei stagioni da dieci episodi, sessanta ore di racconto: c’è tutto il tempo per cominciare dall’inizio, e tutto lo spazio per andare molto oltre i colloqui e scoperchiare l’intero palazzo.

The Crown Season 3, parlano i protagonisti

Durante le prime due stagioni abbiamo assistito alla trasformazione di Elisabetta in regina, alla sua progressiva identificazione con la Corona, allo sforzo colossale di sparire dietro di essa. Abbiamo assistito dall'interno al mettersi in moto del meccanismo che l’ha costretta a frustrare non solo i propri desideri e aspirazioni, ma anche quelli del marito Philip, della sorella Margaret, dei propri figli. Elisabetta non è solo il sovrano ma anche il capofamiglia, come Tony Soprano, e come lui ha la responsabilità di tenere in piedi un delicato equilibrio sistemico che non ha riguardi per le individualità.