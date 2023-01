“The Fabelmans” il miglior film dell’anno nella nostra top ten

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mentre i titoli più attesi del 2023 già alimentano il dibattito, noi vi proponiamo quelli che - a nostro giudizio - sono stati i migliori film del 2022. In lista i 10 lungometraggi (più un'aggiunta extra in conclusione) che più abbiamo amato, usciti nelle sale da gennaio a dicembre.

The Fabelmans

The Fabelmans

Steven Spielberg racconta la sua infanzia, la sua adolescenza e la sua passione per il cinema. È una storia romanzata, ma il respiro autobiografico della pellicola si sente dalla prima all'ultima, meravigliosa inquadratura: se uno dei più grandi racconta se stesso con tanta passione, umiltà e sentimento, il risultato non può che essere un film memorabile, capace di mescolare efficacemente ironia e nostalgia. Il lungometraggio sulla sua vita è uno dei lavori migliori in assoluto del grande regista americano. La sequenza conclusiva, in cui il protagonista incontra John Ford interpretato da David Lynch, è un momento che rimarrà nella leggenda.

Un altro mondo

Un altro mondo

Lo strepitoso film del francese Stephane Brizé è il terzo capitolo di un'ipotetica trilogia sul mondo del lavoro, iniziata con “La legge del mercato” e proseguita con “In guerra”. Raccontando in questo caso l'universo dei dirigenti d'azienda, Brizé si supera costruendo un ritratto dal forte respiro etico e morale, crudo e umanissimo allo stesso tempo. La scrittura è impeccabile e la regia rigorosa, ma a contribuire al grandioso risultato finale è anche la prova di un Vincent Lindon in stato di grazia.

Licorice Pizza

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson si conferma uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo (e, forse, non solo) con un altro imperdibile tassello di quello splendido mosaico che è la sua filmografia. Dopo pellicole come “Magnolia”, “Il petroliere”, “The Master” o “Il filo nascosto”, Anderson racconta una storia d'amore nella San Fernando Valley d'inizio anni Settanta, facendo un grande omaggio non solo al cinema di quel periodo, ma al potere della Settima Arte in generale: la conclusione del film ne è una perfetta testimonianza.

Gli orsi non esistono

Gli orsi non esistono

Difficile trovare in tutta questa stagione cinematografica un momento più importante di quello in cui Jafar Panahi si trova al confine tra l'Iran e la Turchia e decide di non attraversarlo: rimarrà in patria per poter continuare a filmare, a testimoniare, a raccontare il suo paese, anche a costo di finire in prigione. È un'esperienza impressionante “Gli orsi non esistono”, nuova pellicola girata in semiclandestinità da un autore che continua a ragionare sul rapporto tra la realtà e la finzione, anche se forse la relazione che più gli interessa è quella che si instaura tra il cinema e la vita.