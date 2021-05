«The Father», un grande film con uno straordinario Anthony Hopkins

Un altro giro

Altra novità significativa della settimana è «Un altro giro», film del danese Thomas Vinterberg che ha ottenuto l'Oscar come miglior lungometraggio internazionale.La pellicola è incentrata attorno a un gruppo di annoiati insegnanti delle scuole superiori, che intraprendono un esperimento per mantenere un livello costante di ubriachezza durante l'intera giornata lavorativa, convinti che una leggera quantità di alcool possa aiutarli a esprimere se stessi e aumentare la loro creatività.

Noto soprattutto per «Festen» e «Il sospetto» (i suoi film migliori insieme a quest'ultimo), Vinterberg torna a firmare un prodotto toccante, dopo diversi lungometraggi troppo costruiti a tavolino.In grado di risultare tanto divertente quanto profondo, «Un altro giro» ha un buon ritmo e, fatta eccezione per qualche calo nella parte centrale, risulta coinvolgente al punto giusto.

Ben incorniciato da un bell'incipit e, soprattutto, da un notevole finale, il film vive di momenti significativi inseriti in un disegno d'insieme comunque efficace e incisivo, a tratti non del tutto spontaneo ma comunque capace di toccare corde profonde.Buona prova degli attori in campo, a partire dal protagonista Mads Mikkelsen, interprete danese tra i più bravi e apprezzati della sua generazione.

La donna alla finestra e Oxygène

Su Netflix sono da poco disponibili due titoli ad alta tensione particolarmente attesi: «La donna alla finestra» di Joe Wright e «Oxygène» di Alexandre Aja.Il primo è un film con protagonista Amy Adams nei panni di una donna che, sofferente di agorafobia, non esce più di casa e osserva dalla sua finestra un possibile omicidio. Il riferimento a «La finestra sul cortile» di Hitchcock è più che esplicito (così come ad altri titoli del passato che vengono citati chiaramente), ma le intenzioni del regista di parlare di un mondo in cui le immagini modellano la nostra percezione si perde presto a causa di una sceneggiatura confusa e vanamente ambiziosa, troppo esile per reggere i complessi spunti proposti.

Decisamente più semplice ma ben più incisivo è «Oxygène», che vede Mélanie Laurent nei panni di una donna che si risveglia in una misteriosa capsula, senza ricordare come e perché ci sia finita.