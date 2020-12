«The Gentlemen», divertente gangster movie con un grande cast

A ogni modo, resta un prodotto godibile e dotato di buon ritmo, tanto da riuscire a nascondere i limiti di un copione ormai troppo convenzionale.

10 giorni con Babbo Natale

Sempre su Amazon Prime Video è arrivato anche «10 giorni con Babbo Natale» di Alessandro Genovesi.Seguito di «10 giorni senza mamma», successo al box office del 2019, il film vede ancora protagonista la famiglia capitanata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, nei panni di Carlo e Giulia, una coppia sempre più ai ferri corti. Una proposta di lavoro che riceve Giulia a Stoccolma rischia di far saltare il Natale in famiglia, ma Carlo è deciso ad accompagnarla insieme ai loro figli così da passare quelle giornate insieme. C'è però un imprevisto: lungo la strada, con il loro camper investono un uomo che sostiene di essere il vero Babbo Natale.

10 giorni con babbo natale

Commedia per famiglia pensata appositamente per il periodo delle feste, «10 giorni con Babbo Natale» ha un soggetto interessante, ma uno sviluppo narrativo altalenante: i momenti davvero divertenti non sono molti e col passare dei minuti si perde il giusto coinvolgimento per quello che viene raccontato.

Diego Abatantuono, però, fa il suo nei panni di Babbo Natale e il suo arrivo in scena regala più di una risata.

Fuori era primavera

Fuori era Primavera

Infine, una menzione anche per il documentario di Gabriele Salvatores «Fuori era Primavera – Viaggio nell'Italia del lockdown», disponibile in streaming su Ray Play prima di arrivare su Rai 3 sabato 2 gennaio. Un documentario che raccoglie varie esperienze del lockdown della scorsa primavera, che può ricordare nella struttura il precedente lavoro di Salvatores «Italy In a Day».In questa sorta di instant-movie ciò che emerge è una panoramica sicuramente interessante e degna di visione, ma che rischia spesso di cadere nella retorica e in una convenzionalità di fondo troppo accentuata e non sempre capace di rappresentare al meglio ciò che quei mesi hanno rappresentato.