«The Last Forest», dal Brasile un importante documentario ambientalista

Da evidenziare anche la forza estetica di un prodotto capace di affascinare per le sue splendide immagini e anche per un tappeto sonoro tutt'altro che improvvisato.

The Girl and the Spider

Dalla sezione Encounters, come lo scorso anno, continuano ad arrivare intanto importanti sorprese: tra queste c'è sicuramente «The Girl and the Spider» dei fratelli Zürcher.I due registi svizzeri hanno realizzato un film che racconta un paio di giorni nella vita di due ragazze: una sta per trasferirsi dall'appartamento che ha condiviso con l'altra e si prepara a entrare in quello in cui vivrà da sola.Si tratta di un tipico dramma d'interni, ma dal fortissimo apparato metaforico e simbolico: è soprattutto un'indagine sulle relazioni umane «The Girl and the Spider» in cui buona parte degli spunti si giocano sui non detti e sui silenzi, sulle ellissi e su tensioni che rimangono sospese.Colpisce lo sguardo geometrico dei due registi, che con questo film hanno firmato il loro secondo lungometraggio, totalmente in linea e coerente con il precedente, «The Stange Little Cat».