The New Pope e le altre: le serie tv più attese del 2020

Small Axe – Si tratta di una serie antologica in sei episodi, incentrata su trent'anni di vita della comunità indiana a Londra. L'attesa è alta soprattutto per il nome del creatore della serie: Steve McQueen, celebre regista di lungometraggi come «Shame» e «12 anni schiavo», che si mette in gioco in questo nuovo format.



The Good Lord Bird – Miniserie tratta dal romanzo omonimo di James McBride del 2013, racconta di un ragazzino di colore che, nell'America di metà Ottocento, viene scambiato per una bambina da un noto abolizionista, con cui inizierà un lungo viaggio. Protagonista Ethan Hawke in un ruolo particolarmente curioso.



ZeroZeroZero – Dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano, il nuovo ambizioso progetto di Stefano Sollima, regista che ha alternato nella sua carriera progetti televisivi (come «Romanzo criminale – La serie» e «Gomorra – La serie») e cinematografici («A.C.A.B», «Suburra» e «Soldado»). Alla base c'è il narcotraffico ma trattato a livello globale. Alla Mostra di Venezia sono stati proiettati i primi due episodi e l'attesa è altissima.



Monsters at Work – Tra le serie da menzionare non poteva mancare una serie animata, targata Disney +, in cui tornano i personaggi del celebre «Monsters & Co.». Se il film «Monsters University» era un prequel, in questo caso abbiamo invece un sequel del celebre e divertentissimo lungometraggio del 2001. Imperdibile per ogni fan della Pixar che si rispetti.



Lovecraft Country – Tra i produttori di questa serie figurano Jordan Peele e J.J. Abrams e già questo basterebbe a renderla uno dei titoli più attesi del prossimo anno. Alla base c'è il romanzo omonimo di Matt Ruff, ambientato negli anni Cinquanta, con protagonista un uomo che parte alla ricerca del padre scomparso, insieme a un'amica e allo zio. Gli orrori nati dalla fantasia del grande romanziere H.P. Lovecraft si mescolano agli orrori reali del razzismo in questo lavoro che si preannuncia impegnato e carico di mistero.