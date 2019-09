«The New Pope», a Venezia un assaggio della nuova serie di Paolo Sorrentino di Andrea Chimento

Non ci sono soltanto film alla Mostra di Venezia: è stata presentata oggi «The New Pope», nuova serie di Paolo Sorrentino, che fa seguito alle vicende raccontate in «The Young Pope».

Dei 9 episodi che compongono la serie, sono stati mostrati il secondo e il settimo, seguendo una strategia utilizzata anche da Nicolas Winding Refn al Festival di Cannes con «Too Old to Die Young», dove non erano stati proposti i primi due episodi, ma il quarto e il quinto.

Presentata come evento speciale fuori concorso, la serie ha già svelato alcune sorprese, ma molte altre arriveranno in autunno quando la si potrà vedere in versione completa su Sky: Pio XIII è in coma e, dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato, che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti.

Non si può svelare troppo di una serie che promette molti colpi di scena, indagando il mistero della fede e le sfaccettature psicologiche di due papi molto diversi tra loro, protagonisti di un episodio a testa tra quelli mostrati al Lido.

Almeno a giudicare da quanto visto fino a questo momento, «The New Pope» sembra ancor più ambiziosa della precedente, ricca di elementi simbolici e valorizzata dalla magnifica fotografia di Luca Bigazzi, che a Venezia è stato meritatamente premiato con il Campari Passion for Film.

Notevolissima anche la prova di un cast in gran forma, in cui svetta John Malkovich nei panni del “nuovo Papa”.