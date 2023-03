The Ocean Race, giro del mondo a vela

Dal 24 giugno al 2 luglio 2023 verrà ospitata The Grand Finale, la tappa conclusiva di The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, partito il 15 gennaio da Alicante. Un evento storico, che insieme a Olimpiadi e Coppa America rappresenta il grande slam della vela, e che sbarca per la prima volta in Italia in occasione del suo 50° anniversario, scegliendo Genova come città per disputare la fase finale della regata intorno al mondo, con un percorso lungo oltre 6 mesi. La combinazione di competizione sportiva di altissimo livello, di motivazione, di avventura e grandi storie umane regalerà uno spettacolo sportivo coinvolgente. Genova accoglierà “The Grand Finale” con il nuovo waterfront di Levante, ideato da Renzo Piano, che si trasformerà nell'Ocean Live Park, dove vela, cibo, musica e sostenibilità saranno i protagonisti di un programma di eventi lungo nove giorni

