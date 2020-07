«The Old Guard», Netflix gioca ancora la carta dell'action Un gruppo di immortali mercenari è al centro del nuovo film di Gina Prynce-Bythewood. Nel cast Charlize Theron, Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli di Andrea Chimento

Netflix continua a puntare forte sul cinema d'azione: dopo il successo di «Tyler Rake» con Chris Hemsworth, l'importante azienda americana ha lanciato un nuovo prodotto originale ad alto tasso adrenalinico, «The Old Guard».



Protagonista è un gruppo di mercenari, immortali e capaci di guarire da (quasi) ogni ferita, che ha lottato nel corso dei secoli nelle guerre più importanti combattute dall'uomo. La loro vita cambia improvvisamente quando scoprono l'esistenza di una ragazza che ha il loro stesso potere.Tratto dal fumetto omonimo di Greg Rucka, che ha scritto anche la sceneggiatura, «The Old Guard» è un film dall'incipit accattivante, che chiede però fin da subito la “sospensione dell'incredulità” allo spettatore, dato che fin dai primissimi minuti si coglie come la credibilità narrativa non sia una prerogativa della pellicola.Niente di grave, anzi, dato che siamo in un'opera che gioca con la fantasia e nella quale è proprio questo versante a suscitare il maggior tasso d'interesse e di curiosità nel pubblico, desideroso di capire la natura di questi esseri misteriosi.

Peccato però che questo interesse si palesi soltanto a tratti, all'interno di un lungometraggio incredibilmente prolisso e ridondante, che fatica davvero troppo a coinvolgere e ad appassionare come avrebbe voluto.

Charlize Theron e Luca Marinelli

Il cast fa comunque piuttosto bene il suo dovere: la protagonista Charlize Theron è pienamente a suo agio nei panni dell'eroina action (basti pensare inoltre alla sua ottima prova nel superiore «Atomica bionda»), ma anche gli altri interpreti non recitano male.Oltre a Chiwetel Ejiofor e Matthias Schoenaerts, c'è anche Luca Marinelli, in un ruolo che fatica però a mettere in luce le sue qualità recitative: da ricordare che Marinelli sarà invece assoluto protagonista di «Diabolik», nuovo e attesissimo film dei Manetti Bros che uscirà alla fine di quest'anno.

Se gli attori non demeritano, molti limiti arrivano dalla regia di Gina Prynce-Bythewood, che non riesce a regalare sequenze degne di nota e fatica a gestire il ritmo complessivo della vicenda.