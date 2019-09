«The Painted Bird», gli orrori della guerra visti con gli occhi di un bambino

All'interno di un concorso veneziano che quest'anno sta regalando enormi soddisfazioni, «The Painted Bird» è fino a oggi il film meno riuscito e più irritante.

«Guest of Honour»

In lizza per il Leone d'oro anche un altro titolo piuttosto trascurabile come «Guest of Honour» di Atom Egoyan.

Protagonista è Veronica, un'insegnante di musica che, in seguito a uno scherzo finito male, viene ingiustamente condannata per abuso di autorità nei confronti del diciassettenne Clive. Suo padre, Jim, cerca in tutti i modi di aiutarla, ma Veronica è convinta di meritare una punizione e vuole rimanere in prigione.

Quattro anni dopo «Remember», Egoyan torna in concorso al Lido con un thriller ricco di colpi di scena, che alterna il passato e il presente della protagonista.

Le sorprese non mancano, ma sono quasi tutte proposte nella prima parte del film, cosicché col passare dei minuti il coinvolgimento cala e si arriva al finale col fiato corto.